spoga+gafa: Themenwelten zu Akku-Technik & Smart Gardening

Die spoga+gafa widmet den Top-Trends Smart Gardening und Akku-Technik in diesem Jahr erstmals zwei eigene Themenwelten und gestaltet diese als Erlebnisplattformen. Integriert in die Themenwelten in Halle 6 ist eine Bühne, auf der die Messebesucher täglich spannende Vorträge und eine Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Experten erwarten.

Themenwelten der spoga+gafa präsentieren Technologie-Trends live in Aktion

Nach der erfolgreichen Premiere des IVG Power Place Akku im vergangenen Jahr, etabliert die spoga+gafa eine zweite Themeninsel mit der Smart-Gardening-Welt. Denn: Ob Bewässerungs-Apps, vernetzte Außenbeleuchtung oder die digitale Steuerung des Rasenmähers – Smart Gardening hat Einzug in das grüne Wohnzimmer gehalten und wird in der Gartenbranche stark nachgefragt.

Mit der Smart-Gardening-Welt in Halle 6 bietet die spoga+gafa in diesem Jahr erstmalig eine Themeninsel, die die Neuheiten und Möglichkeiten der Technologie-Trends rund um Außenbeleuchtung, Rasenpflege, BBQ, Beschattungen, Pools und Gartenbewässerung live und in Aktion präsentiert. In direkter Nachbarschaft dazu zeigen Hersteller von Akku-Geräten ihre akkubetriebenen Fokus-Produkte auf dem IVG Power Place Akku.

Die Ausstellerpräsenzen und Produktvorführungen werden durch Vorträge internationaler Experten auf der Technologiebühne ergänzt: Montag, 4. September, 10:30 bis 11 Uhr & Dienstag, 5. September, 15:45 bis 16:15 Uhr: „Digitale Technologien am PoS bei Akku-Technik und Smart Gardening“

Informationen in Hülle und Fülle, große Produktvielfalt – was online selbstverständlich ist, wird von Konsumenten heutzutage auch von Geschäften erwartet. Mit dem richtigen Einsatz digitaler Technologien am Point-of-Sale kann es gelingen, die gestiegene Erwartungshaltung der Kunden im Informations- und Kaufprozess besser zu bedienen. Das IFH Köln gibt in diesem Vortrag eine Übersicht über digitale Erfolgsmodelle auf der Fläche und präsentiert Praxisbeispiele aus der DIY-Branche mit anschließender Question & Answer-Session.

Referentin: Svenja Brüxkes, Junior Projektmanagerin am IFH Köln Sonntag, 3. September, 10:30 bis 11 Uhr & Dienstag, 5. September, 10:30 bis 11 Uhr: „Akku-Geräte und Smart Gardening: auf den Trend aufsatteln“

Akku-Geräte und Smart Gardening treiben den Markt voran. Wo die Technik heute steht und welche Vorteile sie für den Nutzer bringt, wohin sich der Markt entwickelt und wie der Handel noch stärker an dem Trend partizipieren kann, zeigt Anna Hackstein in ihrem Vortrag auf. Referentin: Anna Hackstein, Leitung Marketing und Kommunikation, Industrieverband Garten IVG

Montag, 4. September, 12:15 bis 12:45 Uhr: „Garten – deine smarte Zukunft“

Eine moderierte Podiumsdiskussion mit: Dr. Philipp Bolliger, Director Global Product Management Smart, Geschäftsführung Gardena Division; Thorsten Muck, Geschäftsführer Oase; Michael Reuter, Vice President Sales and Markets EMEA, Geschäftsführer Weber-Stephen Deutschland. Moderation: Renate Veth, TASPO GartenMarkt

Sonntag, 3. September, 14 bis 14:30 Uhr & Montag, 4. September, 14 bis 14:30 Uhr & Dienstag, 5. September, 14 bis 14:30 Uhr: „Wachstumsmarkt Smart Gardening – was bringt die neue intelligente Technik? Die Zukunft des Gartens im digitalen Zeitalter“

So wohnen wir im vernetzten Garten: Smart Gardening heißt der Prozess, mit dem Informationstechnologie Einzug hält in Geräte und Ausstattung – und der so für mehr Komfort im Garten sorgt. Michael Schlenke zeigt in seinem Vortrag auf, welche digitalen Helfer das Leben im Garten künftig noch einfacher und schöner machen und worauf es ankommt, dass die intelligente Technik auch wirklich einen Nutzen für den Anwender und neue Absatzmöglichkeiten für den Handel bringt. Referent: Michael Schlenke, The Caretakers

Sonntag, 3. September, 15:45 bis 16:15 Uhr & Montag, 4. September, 15:45 bis 16:15 Uhr: „Innovationen bei der Akkutechnologie“