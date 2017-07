Tendence 2017 zeigt aktuelle Trends und Neuheiten

Seit Jahren werden Leittrends immer stärker mit einer Vielzahl unterschiedlicher Paralleltrends ersetzt. Bei der Entwicklung neuer Produkte setzen Gestalter immer wieder auf Trends der Vergangenheit, übernehmen jedoch nur einzelne Elemente. Mit modernen Fertigungsmethoden und in aktuellen Farbgebungen entstehen so Produkte, die Historie in die Gegenwart und manchmal sogar in die Zukunft transportieren.



Natürlich wirkende Materialien wie Holz, Weide, Rattan und Leinen werden mit Messing, Kupfer, Silber, Gold und Glas kombiniert. Dabei treffen im Spiel der Gegensätze mattierte, strukturierte, naturbelassene und hochglänzende Oberflächen aufeinander. Zu sehen ist ein Mix aus Lochungen, Natur-inspirierten Mustern und Used- und Ethno-Looks. Zeitgemäße Aspekte entstehen so zum Beispiel durch den gezielten Einsatz von Beton. Dazwischen blitzen Inspirationen aus verschiedenen Stilen hervor, darunter Art Déco, 1950er-Jahre und Memphis. Farblich dominieren zum einen pudrige Rosé- und Minttöne, zum anderen eine ganze Reihe an Blau- und Grünnuancen. Sonnengelb setzt daneben sommerliche Akzente.

Stilbewusst

Die dänische Glücksphilosophie „Hygge“ ist und bleibt ein wichtiges Thema: In dem entspannten, oft minimalistisch gehaltenen Stil lenkt eine klare Linienführung die Aufmerksamkeit auf die Qualität von Material und Verarbeitung. Daneben entfaltet sich ein üppiger Dschungel mit großformatigen Blattmotiven. Einen Hauch Exotik gewinnt dieser durch Buddhas, Bambus und Sandtöne. Statements für einen maskulinen Style sind robuste Grill- und Kochstellen sowie Outdoor-Möbel aus Beton. Sowohl Sitzgelegenheiten, Tische oder Leuchten scheinen direkt aus der Werkstatt oder der Fabrikhalle zu stammen. Sie zeigen grobe Beschläge wie Nieten und Schellen.

Saisonal

Zu Weihnachten sorgen klassische Motive wie Schaukelpferde und Nussknacker für eine feierliche Stimmung. Daneben bringt ein trendiger Mix aus Ananas, Flamingo & Co. Farbe an den Baum.



Frühling und Ostern 2018 zeigen sich unbeschwert und farbenfroh: mit knallbunten Hasen, tropischen Früchten oder Papageien. Dazu gesellen sich Kakteen und viele weitere Sukkulenten. Frisches Nordsee-Feeling mischt sich mit Details wie Seevögel, Fische, Krabben, Reusen, Treibholz und Muscheln.



Im nächsten Sommer wird das Wohnzimmer einmal mehr nach draußen verlegt: Dort sorgen wetterfeste Design-Teppiche, mobile Whirl Pools sowie glut- und rauchfreie Feuerstellen für Komfort. Platz für Pflanzen schaffen clevere Hängesysteme.

Geschmackvoll

Schokolade lockt in teils experimentellen Geschmacksrichtungen wie Steinpilz oder Rosmarin. Auch immer mehr Dinge aus Omas Zeiten werden zu hippen Geschenkideen wie Stickbücher oder Porzellandosen für das Nähzeug.



Beim Schmuck sind grafische Elemente und geometrische Formen en vogue. Trendsetter schmücken sich mit aufwendigen Federkolliers. Persönliche Accessoires punkten durch Design und zeitgemäße Funktionalität. Mini-Portemonnaies passen jetzt in jede Clutch und Hosentasche. Taschen und Rucksäcke werden multifunktionaler und erschweren den Diebstahl.