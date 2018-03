Tendence: Outdoor Living Areal ausgebucht

Impulse rund um das Thema „Leben im Grünen“

Aussteller wie Blooming Walls, Dynco, Lechuzza, Pad home design concept sowie die Neuaussteller Deco Gasgeräte, outTrade und Simply Best zeigen vom 30. Juni bis 3. Juli Ideen und Impulse rund um das Thema „Leben im Grünen“, die Ausstellung auf dem Freigelände F11 inszeniert Gartenpflanzen zusammen mit Lifestyle-Produkten für den Außenbereich.

„Das besondere Ausstellungskonzept macht den Besuch des Areals zum echten Erlebnis. Wohlfühlfeeling auf dem eigenen Balkon wird hier nicht nur theoretisch erläutert, sondern praktisch erlebbar – und diesmal mit mehr Ausstellern und Produkten als zuvor. Das Areal hat sich zu einem Unique Selling Point der Tendence entwickelt. Es ist nicht nur eine Orderplattform, sondern vor allem auch Impulsgeber für den Point of Sale“, so Bettina Bär, Leiterin Tendence.

Das Konzept des Outdoor Living Areals entwickeln die niederländischen Designer von 2Dezign im Auftrag der Messe – bereits zum zweiten Mal. Vorgesehen sind Best-Practice-Impressionen für die individuelle Warenpräsentation unter anderem von Pflanzen, Outdoor-Möbeln und Accessoires für Draußen.

Sonderareale liefern Anregungen für den POS

Weitere Sonderareale auf der Tendence sind der in diesem Jahr erstmals eingerichtete Bereich Paper & Friends, der Ideen zur wirkungsvollen Präsentation von Wandkalendern, Karten und Geschenkbüchern liefern will, sowie Tendence.Impulse in Halle 11.0, wo Händler Anregungen zum erfolgreichen Umsetzen von Aktionen und Events am Point of Sale erhalten. Übrigens nicht nur vor Ort, sondern auch über ein Online-Tool inklusive digitalem Eventplaner.

Ebenfalls auf der Tendence zu finden ist der Concept Store Inspirations in Halle 9.0, der demonstriert, wie aus dem eigenen Geschäft mit einfachen Mitteln ein Concept- und Erlebnisstore werden kann. Die Sonderschau zeigt außerdem leicht umsetzbare, kreative Ideen zu den Schwerpunkten „Farbwelten“ und „Produktauswahl“.

Impulse für die POS- und Schaufenstergestaltung liefert darüber hinaus die Tendence Academy in Halle 9.1. Darüber hinaus bietet das Eventprogramm für den europäischen Facheinzelhandel Starthilfe beim Online-Handel und gibt Tipps für die Ableitung von Trends aus gesellschaftlichen Strömungen.

Lifestyle-Kongress feiert Premiere

Neu auf der Tendence ist der von Digital Apartment organisierte und von der Messe Frankfurt unterstützte Kongress „Pioneers of Lifestyle“, der am 3. Juli ab 10 Uhr im Portalhaus der Messe Frankfurt stattfindet. Zielgruppe der Veranstaltung – auf der renommierte Referenten in Vorträgen und Workshops Best-Practice-Modelle der Lifestyle-Industrie vorstellen – sind sowohl Lifestyle-Innovatoren und Start-up-Unternehmen der Branche als auch Profis und Branchenkenner.

„Der Lifestyle-Kongress ‚Pioneers of Lifestyle‘ ist in der Branche einmalig und doch so bedeutsam! Hier trifft Alt auf Neu, Bewährtes auf Innovatives, Bekanntes auf noch nie Gesehenes. Kongressteilnehmer erhalten so einen exklusiven Einblick in und aus der Lifestyle-Szene von langjährigen Branchenkennern ebenso wie von innovativen Start-ups“, so Philipp Ferger, Bereichsleiter Tendence und Mitinitiator des Kongresses.