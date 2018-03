toom startet ersten Pop-up-Store in Köln

Im Herzen der Kölner Innenstadt lässt toom Baumarkt für drei Monate eine grüne Lebenswelt erblühen. Der Pop-up-Store „Stadtgrün by toom“ wird am 14. April in der Breite Straße 161 erstmals präsentiert. Das neue temporäre Store-Konzept dient zum einen zur Image-Bildung und soll die toom Eigenmarke (vor allem das toom Bio-Sortiment Naturtalent by toom) in den Fokus rücken.