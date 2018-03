VDG: „Sichtbarkeit des Fachhandels gewährleisten“

Online für den stationären Laden begeistern

Ein Online-Shop bietet die Möglichkeit der verlängerten Ladentheke und die Kunden über das Online-Shopping auch für den stationären Laden zu begeistern. Die meisten Kunden erwarten heute von ihrem Einzelhändler die Möglichkeit, sich rund um die Uhr über alle Produkte zu informieren und auch online kaufen zu können. So eröffnet der VDG interessierten inhabergeführten Gartencentern die Möglichkeit, die Verknüpfung von online und offline über den VDG-eigenen Webshop zu nutzen.

Die Vorsitzende vom Verband Deutscher Garten-Center, Martina Mensing-Meckelburg erklärt im Folgenden die Strategie: „Die Vision von Olerum ist, dass ein großes grünes Netzwerk die Sichtbarkeit des Fachhandels im Internet gewährleistet. Wenn ein Kunde eine bestimmte Pflanze sucht, zum Beispiel Duftrosen, wird er sie mit dem Suchbegriff Olerum finden und dort das regionale Gartencenter als Bezugsquelle sehen.“

Verlängerte Ladentheke über iPads nutzen

Und weiter: „Inzwischen ist Olerum schon mit 8.000 Suchbegriffen bei Google auf Seite 1. Je mehr Gartencenter und Lieferanten sich bei Olerum vernetzen, desto besser wird das Gartencenter regional gefunden und Olerum bundesweit. Der Online-Shop ist die verlängerte Ladentheke des Gartencenters. Beim Beispiel der Rosenpflanzen, findet der Kunde dort mehr als 300 Sorten. Daher wird der Olerum-Shop auch mit iPads auf der Fläche genutzt, um im Gartencenter nicht vorrätige Artikel dem Kunden einfach und schnell zu liefern.“

Chancen auf neue Geschäfte

„Ihr digitales Schaufenster öffnet Chancen auf neue Geschäfte“, erklärt Martina Mensing-Meckelburg die Vorteile einer Anbindung an den Online-Shop und die verlängerte Ladentheke über Olerum. „Die technischen Voraussetzungen sind geschaffen und je mehr Gartencenter und Lieferanten sich vernetzen, desto mehr profitieren alle Teilnehmer. Bambuserde oder Schildkrötensubstrat ist ein gutes Beispiel, im stationären Verkauf läuft die Erde eher schleppend. Dennoch gibt es den Bedarf und Sie können Ihren Kunden den Wunsch sofort vor Ort erfüllen und Olerum liefert es Ihrem Kunden zeitnah nach Hause.“

Eine personalisierte und individuelle Kundenansprache über digitale Kanäle ist mittlerweile auch im gärtnerischen und floristischen Einzelhandel möglich. Moderne, digital basierte und mit der Warenwirtschaft vernetzte Kundenkarten eignen sich hervorragend zur Kundenbindung, indem sie Kundendaten on- und offline verzahnen. Die technischen Voraussetzungen sind inzwischen geschaffen, doch die Umsetzung der entsprechenden digitalen Möglichkeiten in der Grünen Branche steht teilweise noch ganz am Anfang.

Best-Practice-Beispiel aus Irland

Ein gutes Best-Practice-Beispiel für personalisierte Kundenansprache mit Hilfe digitaler Systeme ist Arboretum in Irland. Martina Mensing-Meckelburg erklärt warum: „Das Gartencenter in der Nähe Dublins ist den hiesigen Gartencentern an der Stelle einen Schritt voraus. Mit ihrer Kundenkarte, die sie im Zusammenhang mit dem Software-Anbieter Microsoft in ihrem Gartencenter eingeführt haben, sind sie State of the Art.

Die digitale Kundenkarte ist so vernetzt, dass sie hochgradig individualisiert ist. Der Mehrwert besteht darin, dass der Kunde neben Informationen, die er aufgrund seiner Einkäufe und Interessen bekommt und braucht, auch individuell bedient wird, Einladungen zu bestimmten Events bekommt, persönliche Preisnachlässe erhält oder Vorabinformationen bekommt.

Kundenkarte 2.0 mit bedarfsgerechten Angeboten

Die Arboretum-Mitarbeiter sind im Umgang mit dem Tool speziell geschult, um das Potenzial des Systems voll auszuschöpfen. Um das Datenvolumen zu verwalten und zu steuern, nutzt Arboretum eine mit der Warenwirtschaft verknüpfte Software, die Microsoft Irland in Kooperation mit einer weiteren Firma auf den Markt gebracht hat. Diese Kundenkarte 2.0 ist ein hervorragendes System zur Kundenbindung, weil sie es auch ermöglicht, die Footprints des Kunden auf der Arboretum-Seite im Internet nachzuverfolgen, wenn er sich eingeloggt hat.

Hier verzahnen sich on- und offline, weil sich bereits online feststellen lässt, wofür die Kunden sich interessieren und was auf der Fläche nachgefragt wird. Es ist wichtig, dass sich alle Tools miteinander verknüpfen lassen und keine Insellösungen sind, denn wenn man weiß, dass der Kunde nur einen Balkon hat, braucht man keine Heckenware anzubieten.“

Mehr zum Thema Webshops und Kundenkarten für Gartencenter finden Sie im aktuellen TASPO GartenMarkt, der am 9. März erscheint.