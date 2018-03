VDG-Sommerreise: Finnlands kreative Szene entdecken

„Hei hei“ oder „Moi moi“ – so können sich in diesem Jahr die Teilnehmer der Sommerreise des Verbands Deutscher Garten-Center (VDG) begrüßen. Denn die Fahrt geht nach Finnland, und dort heißt dies „Hallo“. Bis zum 31. März gilt übrigens noch der Frühbucherrabatt.

Skandinavisches Design in Helsinki

Vom 3. bis 6. Juni geht‘s nach Helsinki, der „schönen Stadt am Meer“, auch „Tochter der Ostsee“ oder „Mini-Sankt-Petersburg“ genannt. Die Hauptstadt Finnlands ist beliebt für ihr skandinavisches Design, die Art-Nouveau-Architektur, für Kultur und Shopping sowie ihre großen Parks und Grünanlagen, die insgesamt ein Drittel der Stadt einnehmen.

Vor allem aber ist sie eine moderne, junge und lebendige Stadt, mit einer Vielzahl an Märkten, Boutiquen und Galerien, Cafés, Bars und Clubs.

„Wir haben wieder ein tolles Programm zusammengestellt, um den Teilnehmern Einblick sowohl in den dortigen Gartencenter-Bereich als auch in die kreative Szene Finnlands zu geben“, erklärt VDG-Präsidentin Martina Mensing-Meckelburg die Entscheidung für die skandinavische Metropole.

Trendige Stadtteile mit Coolness-Faktor

Insbesondere die ehemaligen Arbeiterviertel Kallio und Punavuori der Stadt haben in den letzten Jahren einen „zweiten Frühling“ erlebt, ohne ihre Einzigartigkeit zu verlieren. Mittlerweile gelten sie unter Studenten, Künstlern und Touristen als trendige Stadtteile mit Coolness-Faktor. Und im Design-Viertel rund um den Dianapark herum gibt es eine bunte Mischung aus Mode, Möbeln, Antiquitäten, Haushaltswaren und Avantgarde-Accessoires.

Die Teilnehmer der Sommerreise werden die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Geschäftsinhabern und Designern haben. Eine professionelle Dolmetscherin wird die Gruppe begleiten und die direkte Kommunikation ermöglichen.

„Es ist eine große Chance, nicht nur ein neues Land kennenzulernen, sondern auch viele interessante Anregungen und Produkte zu sehen. Das skandinavische, minimalistische Design ist in und stylisch und passt zum modernen Lebensstil“, sagt Martina Mensing-Meckelburg. „Und wenn man schon nur eine gute Idee mit nach Hause nimmt, hat man bereits viel gewonnen.“

Blick für Neues und Anderes öffnen

Sicherlich sei einiges fremd. Doch spannend seien nicht allein die großen, bekannten Marken, sondern gerade die Modelabels kleinerer Läden oder Start-ups. Oder die Entwürfe von in Deutschland noch unbekannten Designern. „Man kann natürlich nicht immer alles in einem großen Gartencenter umsetzen, aber wir wollen den Teilnehmern den Blick für etwas anderes öffnen“, so die VDG-Präsidentin.

Ein weiterer positiver Nutzen sei aber vor allem, gemeinsam mit Kollegen etwas Neues in einem anderen Land entdecken und sich darüber austauschen zu können. Der direkte Austausch sei in der heutigen Zeit sehr wichtig. Oder gemeinsam in einer kleineren Gruppe etwas Schönes erleben zu können. Das fördere die Gemeinschaft der Kollegen untereinander und verbinde. Schließlich sollen auch die landestypische Küche und finnischen Traditionen auf der VDG-Sommerreise nicht zu kurz kommen.

Fachprogramm für Gartencenter-Inhaber und VDG-Mitglieder

Das Fachprogramm richtig sich hauptsächlich an Gartencenter-Inhaber und VDG-Mitglieder. Neben dem Besuch einiger Blumengeschäfte und Gartencenter in und im Umkreis von Helsinki – unter anderem der Floristin und Gartenspezialistin Katja Nikkari (Puutarha Nikkarit) – steht beispielsweise die Besichtigung der Produktion der Design-Marke Marimekko auf der Agenda.

Oder ein Besuch bei der finnischen Firma Naava. Dieses grüne zukunftsorientierte Start-up stellt eine intelligente Smart Green Wall her – Pflanzenwand, Luftreiniger und Luftbefeuchter zugleich. Die Wand lässt sich verschieben und soll in Räumen insbesondere in Büros der Luftverbesserung, Krankheitsreduzierung und Leistungssteigerung dienen.

Die finnischen Gartencenter seien von der Größe und der Mitarbeiterzahl her zwar nicht mit hiesigen zu vergleichen, aber es sei bestimmt interessant zu erleben, wie diese ihr Geschäft managen und Probleme bewältigen würden.

VDG-Sommerreise: nur noch wenige Plätze frei

Der Anmeldestand zur VDG-Sommerreise nach Finnland sei bisher sehr gut. Es seien nur noch wenige Plätze im Reisebus frei. „Wir wollen die Gruppe bewusst klein halten“, sagt die VDG-Vorsitzende. Ansonsten ginge das Individuelle der Reise verloren. Wer also noch mitreisen möchte, sollte daher nicht mehr zu lange warten. Aktuell gibt es nach Helsinki noch gute Flüge; Ende März läuft zudem der Frühbucherrabatt für die Reise mit Rundum-Betreuung vor Ort ab.