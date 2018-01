VDG-Sommerreise: Kultur und Design in Finnland

Der Verband deutscher Garten-Center (VDG) lädt vom 3. bis 6. Juni zur Sommerreise in die finnische Hauptstadt Helsinki ein. Die VDG-Vorsitzende Martina Mensing-Meckelburg traf auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen ihre finnische Kollegin Katja Nikkari, um die Planungen voranzutreiben.

Besprachen auf der IPM in Essen die weitere Planung der VDG-Sommerreise nach Helsinki (v. l.): Teemu Nikkari, Martina Mensing-Meckelburg und Katja Nikkari. Foto: Gerlinde Witt

„Wir haben uns für Finnland entschieden, um dort den Teilnehmern vor allem skandinavisches Design näherzubringen – weniger, um eindrucksvolle Gartencenter zu besichtigen“, erklärt Mensing-Meckelburg.

Bekannte Gartencenter-Kette in Finnland

Als Gartencenter-Kette ist in Finnland „Plantagen Finland Oy“ bekannt. Die Unternehmen vertreiben neben Pflanzen unter anderem auch Gartenmöbel, Grillgeräte, Gewächshäuser, Töpfe, Werkzeuge, Erden/Substrate und Düngemittel.

Seit über 30 Jahren gibt es das Unternehmen Puutarha Nikkarit von Katja Nikkari in der finnischen Metropole Helsinki. Die Floristin und Gartenspezialistin besitzt noch zwei weitere Blumengeschäfte/Gartencenter in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands und etwa eine halbe Stunde von Helsinki entfernt gelegen.

„Selbst, wenn die Gartencenter von der Größe und der Mitarbeiterzahl her nicht mit unseren zu vergleichen sind, so gibt es in Finnland durchaus grüne zukunftsorientierte Unternehmen, wie beispielsweise Naava, die vorbildlich sind“, erklärt die VDG-Vorsitzende.

Intelligente Smart Green Wall kommt aus Finnland

Das Unternehmen stellt eine intelligente Smart Green Wall her – Pflanzenwand, Luftreiniger und Luftbefeuchter zugleich. Die Wand lässt sich verschieben und soll in Räumen, insbesondere in Büros, der Luftverbesserung, Krankheitsreduzierung und Leistungssteigerung dienen.

Neben dem Besuch der Blumengeschäfte und Gartencenter in und im Umkreis von Helsinki steht aber vor allem das Kennenlernen skandinavischen Designs sowie von Land und Leuten auf dem Programm. Aktuell ist beispielsweise das dänische „Hygge“ sehr beliebt, das den Wunsch nach Heimeligkeit und warmer Atmosphäre stillt.

Skandinavisches Design passt zum modernen Lebensstil

Das skandinavische, minimalistische Design passt dagegen besonders zum modernen Lebensstil. So werden die Reisenden in Finnland beispielsweise ein Designcenter mit vielen kleinen Läden besuchen und einen finnischen Abend mit landestypischen Spezialitäten erleben. Und selbstverständlich hat das gebuchte Hotel eine finnische Sauna.

Schon auf der VDG-Wintertagung in Bad Neuenahr haben sich die ersten Mitglieder für die Sommerreise nach Finnland angemeldet. „Wir freuen uns über den sehr guten Anmeldestand. Wenige Plätze sind aber noch frei. Wer also noch mitreisen möchte, sollte nicht zu lange warten“, sagt Martina Mensing-Meckelburg.