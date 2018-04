Verkaufsfördernd: bedruckte Coverpots

100 Prozent recyclingfähiges Material, geschlossener Rohstoffkreislauf – Pöppelmann blue startet mit Pflanztöpfen aus PCR, und der MDF Coverpot für attraktive Geschenkideen ist jetzt in neuen Größen verfügbar.

Pöppelmann blue steht für durchgängige Kreislaufwirtschaft

Unter Pöppelmann blue bündelt der Kunststoffspezialist Projekte, die sich für eine durchgängige Kreislaufwirtschaft engagieren. Die innovativen Pflanztöpfe aus PCR von Pöppelmann TEKU sind Teil der Initiative.

PCR ist ein reines Post-Consumer-Rezyklat. Der verwendete Kunststoff stammt komplett aus Recyclingmaterial sowie ausschließlich vom Grünen Punkt (Duales System Deutschland). Die PCR-Töpfe selbst lassen sich wiederum vollständig recyceln. Dadurch ist ein geschlossener Materialkreislauf sichergestellt.

Die Verwendung von Recyclingmaterial ist seit Jahren eine Kernkompetenz der Division Pöppelmann TEKU. Projekte wie die neuen Pflanztöpfe aus PCR gehen mit dem geschlossenen Kreislauf noch einen Schritt weiter.

Hohlraum speichert bei Bedarf Flüssigkeit

Die Pflanztöpfe der Coverpot-Serie MDF von Pöppelmann TEKU verfügen über einen innen liegenden Rand, der dafür sorgt, dass zwischen dem geschlossenen Topfboden und dem Kulturtopf ein Hohlraum bleibt. Dieser lässt sich bei Bedarf zur Flüssigkeitsspeicherung nutzen.

In Kombination mit dem Waterwick-Stick – ein ins Wasser ragender Docht, den Pöppelmann TEKU auf Wunsch direkt mitliefert – wird die Pflanze permanent mit Wasser versorgt. Von diesem Wasserspeichersystem profitieren Händler wie Verbraucher gleichermaßen, da sie die Pflanzen seltener gießen müssen.

Mithilfe des IML-Verfahrens verbindet der Hersteller vorbedruckte Etiketten direkt mit dem Pflanztopf zu einer hochwertigen und optisch ansprechenden Einheit. Bei dieser kann das Etikett weder mutwillig noch unabsichtlich abgelöst werden.

Studie bestätigt verkaufsfördernde Effekte der Coverpots

Daraus ergeben sich völlig neue Dekorationsmöglichkeiten, die sich für besondere Anlässe oder attraktive Geschenkideen nutzen lassen. Die verkaufsfördernden Effekte dieser Töpfe hat das Bremer Marktforschungsinstitut „Konkret“ in einer Studie bestätigt.

Bisher bot Pöppelmann TEKU den MDF Coverpot in verschiedenen Ausführungen für TEKU-Kulturtöpfe mit zwölf bis 19 Zentimetern Durchmesser an. Jetzt bietet der niedersächsische Kunststoff-Spezialist vier zusätzliche Ausführungen mit Durchmessern von sieben, neun, elf oder 13 Zentimetern an.