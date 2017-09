Video: Dienstleistungen – Chance für den Handel

TASPO Talk: „Create a Service: der Mensch als Marke“

GartenMarkt-Redakteurin Gerlinde Witt moderierte den TASPO Talk „Create a Service: der Mensch als Marke“. Mit von der Partie: Franz Josef Isensee, Wachstumsberatung; Bernd Franzen, Geschäftsführender Gesellschafter gartenplus – die gartenarchitekten; Michael Schlenke, The Caretakers und Reimund Esser, Geschäftsführer Gartencenter Lenders.



Sie alle stimmen in der Aussage überein, dass in der Grünen Branche Service – nicht nur im Handel – Konjunktur hat. Wichtig sei aber, dass der jeweilige Einzelhändler erst einmal das kleine Service-Einmaleins von sauberen sanitären Einrichtungen bis zum hilfsbereiten Mitarbeiter beherrsche. Dann können auch besondere Dienstleistungen und Aktionen obendrauf gesetzt werden.

Service am POS: Der Kunde will mehr als bloße Warenpräsentation

Im Grunde will der Kunde von heute mehr als die bloße und herkömmlich statische Präsentation verschiedener Waren. Er möchte direkt am Point of Sale beraten und unterhalten werden. Gleichzeitig rücken die Mitarbeiter noch weiter in den Mittelpunkt. Sie sind in einer unpersönlichen und digitalisierten Welt das größte Gut des Einzel- und Fachhandels.

Mehr erfahren Sie im Video.