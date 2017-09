Video: Muss/kann der stationäre Handel mit Amazon mithalten?

Was kann die Grüne Branche von Amazon & Co. lernen?

Zwischen Einkaufen mit allen Sinnen und virtuellen Shoppingwelten: Die Digitalisierung lässt Vertriebskanäle immer mehr zusammenwachsen. Im Idealfall verweisen sie aufeinander und entfalten im Zusammenspiel ihre maximale Wirkung – so ein wichtiges Ergebnis des „EHI-Laden-Monitor 2017“. Doch was erwartet der Kunde wirklich? Welche digitalen Helfer brauchen wir auf der Fläche? Was können wir von Amazon & Co. lernen? Wie sich stationär behaupten in Zeiten des digitalen Handels?



Dieses und andere Themen diskutierten die Teilnehmer des TASPO Talks im Forum Gartencafé auf der spoga+gafa 2017. Die Expertenrunde im Schnelldurchlauf: Dr. Sebastian Gundel, Managing Director Obi Next; Jens Fischer, Erlebnis- und Marketingagentur K.U.L.T.OBJEKT; Svenja Brüxkes, Junior Projektmanagerin am IFH Köln; Bert M. Ohnemüller, Geschäftsführer Neuromerchandising Group.



Mehr erfahren Sie im Video.