Was im LEH funktioniert, klappt auch in der Grünen Branche

„Baumschulwelt trifft Lifestyle-Öko: Wie man mit Marken und Konzepten im Bereich Beeren und Obstgehölzen eine aufstrebende Zielgruppe bedient“: Zu diesem Thema referiert Ivonne Solbrig, Marketingleiterin der Baumschule zu Jeddeloh, bei unserem Obst-, Gemüse- und Kräutertag auf der IPM. Ihre These: Was im Lebensmittelhandel funktioniert, klappt auch in der Baumschulabteilung im Gartencenter!