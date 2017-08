Weingärtner: neues Local-Hero-Gartencenter in Verden

„Das neue Gartencenter ist genauso geworden wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt Henning Weingärtner. In nur sechs Monaten entstand im Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt Verden Nord das neue Gartencenter Bellandris Weingärtner in Verden – mit dem der Familienbetrieb Weingärtner beweist, dass man auch am zweiten Standort zum Local Hero werden kann.

Weingärtner verzichtet bewusst auf Internet-Handel

„Wir sind 2011 zum richtigen Zeitpunkt mit unserem Gartencenter in Lillienthal in den Handel eingestiegen und wollen unsere Sache weiterhin mit Leidenschaft und dem Mut zur Veränderung betreiben, denn heute kann der stationäre Handel nicht mehr halbherzig geführt werden“, ist Henning Weingärtner überzeugt. Das ist auch ein Grund, warum das Familienunternehmen bewusst nicht in den Internet-Handel eingestiegen ist.

„Digitale Elemente müssen unseren Kunden einen Nutzen bringen, den Marketingzielen angepasst und nahtlos integriert sein. Auf unserer Webseite informieren wir unsere Kunden, bieten ihnen die Möglichkeit, sich für Events anzumelden und nutzen die sozialen Medien, weil das für uns zum guten Service einfach dazugehört. Jedoch ist es für uns online wie offline wichtig, den Kunden abzuholen, emotional einzufangen und zu inspirieren, dann lässt sich auch der Sprung vom reinen Warenanbieter zum Local Hero schaffen, der eine treue Fangemeinde hat. Stationärer Handel und damit auch ein Gartencenter können erfolgreich sein, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, Trends setzt und mitgestaltet“, erklärt Weingärtner.

Neues Gartencenter mit beeindruckendem Glasbau

Das neue Gartencenter Bellandris Weingärtner in Verden öffnete am 27. Juli zum ersten Mal seine Türen. In nur sechs Monaten entstand im Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt Verden Nord die neue Niederlassung der Gebrüder Weingärtner GmbH, die bereits am Stammsitz in Lillienthal ein Gartencenter und einen Garten- und Landschaftsbau-Betrieb führt.

Mit einem beeindruckenden Glasbau – 123 Meter lang, 50 Meter breit, 12 Meter hoch – und direkt von der Autobahnausfahrt zu sehen, präsentiert sich das neue Gartencenter auf einer Gesamtfläche von insgesamt 17.000 Quadratmetern. Das große Areal war ein echter „Glücksfall“, da es komplett erschlossen eine schnelle Projektumsetzung möglich machte.

Im neuen Gartencenter ist ein umfassendes Sortiment im Angebot – vom Saatgut über Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Zimmerpflanzen bis hin zum Baumschulsortiment. Aber auch Gartengeräte und Pflanzgefäße, Dünger und Erden, Gartenmöbel und Grills sowie Gartendekoration gehören dazu.

Weingärtner will Kunden stets neue Ideen bieten

Viel Wert gelegt wird auf die Inszenierung der Ware, um den Impulskauf zu fördern. Im Bereich der Garten-Boutique etwa wird mit einem großflächigen, wertigen Plakat eine Garten-Szenerie gezeigt, die sich mit den angebotenen Artikeln problemlos umsetzen lässt. Um den Kunden stets neue Ideen zu bieten, wird diese Fläche einmal im Monat umgestaltet.

„Wir haben viele Kunden, die das Center regelmäßig besuchen und bieten auf diese Weise und sogar zum Teil mit den gleichen Artikeln viel Abwechslung“, sagt Henning Weingärtner, der in der gut sortierten Abteilung für Gartenmöbel erklärt, dass sich ein Gartencenter seine Kompetenz in Sachen Gartenmöbel erst erarbeiten müsse.

Gartencenter-Abteilungen gut aufgestellt auf hohem Niveau

Module, individualisierbare Objekte und passend zum Thema Kissen, Decken und alles weitere, was der Kunde für Tisch und Tafel benötigt werden angeboten. Direkt im Anschluss an die Möbelabteilung darf daher auch die Marke Weber-Grill nicht fehlen. Weingärtner setzt auch bei Möbeln und Grill auf Full-Service für den Kunden, der von der Einladehilfe über die Lieferung bis hin zur Endmontage am vom Kunden gewünschten Ort und einer Einweisung zum Beispiel für den neuen Weber-Grill reicht. „Bisher haben wir immer eine Lösung gefunden“, erklärt der Centerleiter.

Der Bereich Zimmerpflanzen und auch die anderen typischen Gartencenter-Abteilungen wie der „Hofladen“ im Food-Bereich mit Spezialitäten, die sich auch als kleine Geschenke eignen, die Deko-Artikel unter anderem von der Firma Riverdale und auch die Kassenzone mit Fachbüchern, Kerzen und Saisonartikeln präsentieren sich gut aufgestellt auf hohem Niveau.

Ganz wichtiger Bestandteil im Gartencenter Bellandris Weingärtner ist das Café und die regelmäßig stattfindenden Events wie der Adventsmarkt, Grill-Seminare, Orchideentage, Rosenfeste und ähnliches. „Die Kunden schätzen unsere Veranstaltungen und sind gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil des Marketing“, so Henning Weingärtner.

Alles selbst und frisch zubereitet im Gartencenter-Café

Wer sich im Gartencenter stärken oder dort länger verweilen möchte, kann das Café besuchen. Es verfügt über 60 Plätze im Innen- und weitere 35 Plätze im Außenbereich. „Vom Kuchen bis hin zum Büffet, bei uns wird alles selbst und damit frisch zubereitet“, verspricht Weingärtner. Schließlich besuchen die Kunden ein Gartencenter nicht mit der gleichen Haltung wie einen Lebensmittelmarkt oder eine Fast-Food-Kette. Hier wollen sie genießen, sich Zeit lassen, Ideen bekommen, wie sich Haus und Garten verschönern lassen, oder in angenehmer Atmosphäre einfach eine Tasse Kaffee trinken.

