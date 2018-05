WM 2018: Mit Landgard den Pott jagen

Jogis Männer und Online-Tipper heiß auf die Fußball-Weltmeisterschaft

Schon zur Europameisterschaft 2016 hatte das interaktive Spiel seine Premiere gefeiert. Am Design hat die Erzeugergenossenschaft noch etwas gefeilt. Jeder Teilnehmer kann sich nun seinen eigenen, individuellen Blumenpott-Avatar im WM-Style kreieren.



Die erfolgreichsten Pottjäger dürfen sich zum Turnierende über eine Gartenbepflanzung vom Profi (Wert 1.500 Euro), einen Gutschein für ein Gartencenter (Wert: 700 Euro) und ein Blumen-Abo vom Floristen in der Nähe (Wert: 300 Euro) freuen.

Neue Verkaufsanlässe zur WM schaffen

Landgard Fachhandelskunden, die die Fußball-Weltmeisterschaft zur eigenen Verkaufsförderung am POS nutzen möchten, unterstützt die Initiative mit kostenfreien Werbemitteln wie einem bunten Pottjäger-Poster und handlichen Visitenkarten zur Weitergabe an die Kunden. Jetzt fehlt neben so vielen tollen Blumenpötten eigentlich nur noch der goldene Pott und der fünfte Stern auf dem Trikot für unsere Mannschaft.



Mehr Infos unter: www.pottjäger.de