Jetzt für die Motorrad-Tour der Gärtner anmelden

Wer also Lust hat, an der traditionellen Motorrad-Tour der Gärtner teilzunehmen, kann sich ab sofort anmelden. In den Tagen geht ums gemeinsame Fahren, aber immer auch um ein paar fachliche, gärtnerisch interessante Highlights: Diesmal besuchen wir unter fachkundiger Führung den Kurpark von Bad Pyrmont und schauen uns den Landschaftsbau-Betrieb von Thomas Gerber in Extertal an.



Übrigens: Wir nehmen auch gerne Nichtgärtner mit. Sie müssen nur in Kauf nehmen, dass es beim abendlichen Bier nicht nur um Mopeds und deren Ausstattung geht, sondern auch um Dinge der Grünen Branche. Wann gibt es schon mal ein lässigeres Umfeld zum Netzwerken und sich Austauschen?

Wir reisen Donnerstagabend im Hotel „Zur Burg Sternberg“ im Extertal an.

Grüne Zunft fährt mit dem Motorrad durchs Weserbergland

Freitag und Samstag geht es dann zu den Punkten im Weserbergland, die man gesehen haben muss:

die Ottensteiner Hochebene

der Köterberg

die Rühler Schweiz

die Tonnenburg

das Weserufer

der Solling

die Villa Löwenherz

Anmeldungen sind bis zum 31.05.2018 möglich und werden vom Orga-Team des 14. Branchen-Motorrad-Treffen der „Grünen Zunft“ per Fax (04403–81129) oder E-Mail an info(at)ubbo-kruse.de entgegen genommen.