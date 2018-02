Basolica: Basilikum ohne Blüten

Es ist dem Zufall zu verdanken, dass aufmerksame Gärtner in einem botanischen Kräutergarten auf der Halbinsel Krim eine Mutation des russischen Strauchbasilikums Ocimum basilicum ohne Blütenbildung gesichtet und lange Zeit beobachtet haben. Basolica wurde die Pflanze genannt, die nur Blätter produziert und deshalb auch nur vegetativ und nicht durch Samen vermehrt werden kann.

Sie habe ein typisches, kräftiges Aroma und verzweige sich schnell, erklärt Gärtnermeister Maurus Senn. Das Besondere aber sei der kräftige und gesunde Wuchs, auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen.

Basolica ist unempfindlich gegen kühle Temperaturen

Bei kühlen Nächten im Frühsommer und Herbst kann das großblättrige Basilikum schnell gelbe Blätter und Wachstumsstörungen bekommen. Basolica dagegen sei unempfindlich und hat, vorausgesetzt die Ernährung stimmt, immer grüne Blätter und verträgt Nachttemperaturen bis plus fünf Grad Celsius.

Basolica lässt sich schnell kultivieren. Vier bis sechs Wochen nach dem Topfen sind die Pflanzen verkaufsfähig. Drei Stecklinge im 12cm- bis 14cm-Topf ergeben laut Senn schnell interessante Premiumpflanzen. Durch das kräftige Laub sind die Pflanzen wenig anfällig gegen Blattläuse und andere Schädlinge. Deshalb eigne sich Basolica ebenso gut für Bio-Betriebe und die Schnittkultur. Basolica können in allen zwölf Monaten des Jahres das altherkömmliche Basilikum in jeder Hinsicht ersetzen, so Senn.

Kulturtipps für Basolica

Die robuste Selektion Basolica gedeiht von Mai bis Oktober besonders gut in einem großen 20- bis 30-Zentimeter-Topf im Freien bei Halbschatten, besser aber bei voller Sonne. Von Oktober bis Mai kann die Pflanze im Zimmer an einem sonnigen Fenster stehen. Ideal ist auch ein temperierter Wintergarten.

Auch in den Wintermonaten können die Triebe fortlaufend geschnitten werden. Wer regelmäßig ernten will, sollte alle zwei Wochen dem Gießwasser einen Dünger zufügen, denn Basolica ist ein Starkzehrer. Das gilt besonders in den Sommermonaten.

Geerntet werden immer nur die Triebspitzen oder die ganzen Triebe, gegebenenfalls sogar kräftig, ähnlich einem Rückschnitt. Dies fördert auch den Neuaustrieb und beugt der Verholzung vor. Gelegentliche Schädlinge lassen sich leicht mit lauwarmem Wasser abbrausen.