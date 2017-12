Baumschule Lorenz von Ehren errichtet neue Standorte

Kundenservice sowie Kundenbindung durch verbesserte Präsenz und Erreichbarkeit – anknüpfend an diesen Grundsatz errichtet die Baumschule Lorenz von Ehren bundesweit neue Standorte. Im September 2017 wurde der Schaugarten München eingeweiht, aktuell ist der Schaugarten Düsseldorf in Bau.

„Mit vier Präsenzen sind wir in Norddeutschland bereits sehr gut vertreten“ sagt Bernhard von Ehren, geschäftsführender Gesellschafter der Baumschule Lorenz von Ehren, „doch darüber hinaus sind wir an unserem Anspruch gemessen, unterrepräsentiert. Das ändern wir nun sukzessive und haben in der Münchener Region begonnen.“

Schaugarten München als Anlaufstelle für Landschaftsarchitekten und GaLaBau-Unternehmen

Der 2017 eingeweihte Schaugarten München ist 5.000 Quadratmeter groß und dient zusätzlich als Verkaufs- und Beratungszentrum. Damit ist er Anlaufstelle für Landschaftsarchitekten sowie Garten- und Landschaftsbauer aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Informationen zum Schaugarten finden sie auf der Webseite der Baumschule Lorenz von Ehren.



Auch in Düsseldorf soll nun ein Schaugarten entstehen. Die aktuell laufenden Baumaßnahmen sind bereits in der fortgeschrittenen Planungsphase, sodass sich die Baumschule bald auch im Westen der Bunderepublik eine Regionalpräsenz aufbauen kann. Damit schafft die Baumschule Lorenz von Ehren zusätzlich zu ihrem Hauptsitz in Hamburg, den Standorten Bad Zwischenahn und Rellingen sowie dem Schaugarten im „Park der Gärten“ weitere Verkaufs- und Inspirationsflächen.