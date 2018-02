Baumschulen: Zukunft nach Roundup

Einen Einblick gab der Ausschussvorsitzende Christoph Dirksen in seinem Bericht auf der Wintertagung des Bunds deutscher Baumschulen (BdB) in Goslar. Wie er deutlich machte, ist der Bereich chemischer Pflanzenschutz, insbesondere der Bereich Herbizide, in fast allen Baumschulen ein wichtiges Thema.

Herbizide und vor allem Roundup in der Diskussion

Doch in der Öffentlichkeit ist besonders der Einsatz von Herbiziden, speziell das Glyphosat-haltige Roundup, in den vergangenen Wochen und Monaten stark in die Kritik gekommen. Daher hat sich der Ausschuss von Dr. Heinrich Lösing (Versuchs- und Beratungsring Baumschulen in Pinneberg) in Goslar zum Thema „Roundup – Möglichkeiten und Grenzen in der Baumschule“ informieren lassen.

Aktuell sei es möglich, noch eine beschränkte Anzahl von Herbiziden einzusetzen, resümierte Dirksen, jedoch werde in Zukunft die Zulassungsproblematik dazu führen, dass immer weniger Pflanzenschutzmittel für den Bereich Baumschule am Markt sein werden. „Darauf werden sich die Baumschulen und auch die Versuchseinrichtungen einstellen und in diesem Bereich forschen und neue Lösungen finden müssen.“

Mechanische Unkrautbekämpfung gewinnt an Bedeutung

Dabei werde ein ganz wichtiger Punkt der Bereich „mechanische Unkrautbekämpfung in der Baumschule“ sein. Dirksen erwähnte die allseits bekannten Stockräumer oder Grubber, doch werde der Einsatz von GPS und Robotern in Zukunft sicher auch neue Wege aufzeigen.