Bayerns öffentliche Gärten gehen online

Kreisfachberater erfassen Gärten für Online-Portal

Über die Sommermonate hinweg haben die Kreisfachberater der Landratsämter damit begonnen, die ersten Gärten für das Online-Portal zu erfassen. Schritt für Schritt soll sich die Auswahl vergrößern, damit Gartenliebhaber ganze Touren durch die grüne kultivierte Vielfalt Bayerns planen können, die von weitläufigen Parks bis zu historisch geprägten Museums- und Klostergärten reicht.



Jeder kann seinen Garten für Besucher öffnen. Voraussetzung für die Anmeldung zum Online-Portal sind feste Termine, an denen der grüne Rückzugsort von Einzelpersonen und/oder Gruppen besichtigt werden kann.

Ansprechpartner für die Erfassung der Gärten sind die Kreisfachberater an den Landratsämtern. Sie beantworten Fragen, helfen beim Ausfüllen der Erfassungsbögen und geben Tipps für aussagekräftige Bilder. Die Bayerische Gartenakademie bietet zudem eine Weiterqualifizierung zum „Gästeführer Gartenerlebnis Bayern“ an. Der Kurs geht im Februar 2018 wieder an den Start.