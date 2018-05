BBH: Becker Neuer Marketing Manager

Blumenbüro steuert mit Andrea Becker auf spannende Zeiten zu

Die 41-Jährige lebt in Düsseldorf und trat ihre neue Position zum 1. Mai an. Becker war bisher in unterschiedlichen Marketing- und PR-Funktionen bei Unternehmen wie Toshiba, Move To Live und im Shopping Center Management tätig. An der Pepperdine University in Malibu absolvierte sie ihren Master of Business Administration, vorher machte Becker verschiedene Abschlüsse im Bereich International Management.



Blumenbüro und Marketing Manager gleichermaßen steuern auf eine spannende Zeit zu. „Der niederländische Zierpflanzen-Sektor baut sich um. Die Perspektive richtet sich auf proaktive Veränderung und Chancenentwicklung und ist damit positiv zukunftsorientiert. Diese grundsätzlich positive, offene Haltung und Veränderungsbereitschaft hat die niederländische Handlungskultur aus meiner Sicht schon immer ausgezeichnet“, sagte Vorgänger Frank Teuber im „Abschieds“-Interview mit der TASPO, das sie bei uns Online in Auszügen oder in TASPO 12/2018 in Gänze lesen können.