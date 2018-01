Beekenkamp Group jetzt mit vier Geschäftsführern

Die beiden Neuzugänge in der Beekenkamp-Geschäftsführung gehören dem Unternehmen bereits seit vielen Jahren an – wenn auch bislang in anderen Funktionen.

Neuzugänge in der Geschäftsführung haben als Trainees bei Beekenkamp begonnen

Driessen etwa ist am 1. Juni 1995 als Trainee in die Firma eingetreten und hat später die Verantwortung für die Zierpflanzenproduktion in den Niederlanden übernommen. Entsprechend ist Driessen – der 2004 zusammen mit der Beekenkamp Group Maranque Plants in Äthiopien gegründet hat – seit 1. Januar Geschäftsführer des Bereichs Beekenkamp Plants Ornamentals und kümmert sich um die Stecklinge produzierenden Auslandsstandorte.

Ebenfalls als Trainee bei Beekenkamp begonnen hat Peter Zaat – allerdings bereits 1988. Nachdem er längere Zeit als Kulturberater gearbeitet hat, war er viele Jahre kaufmännischer Leiter beim auf Chrysanthemen-Züchtung spezialisierten Unternehmenszweig Deliflor. Für Deliflor Chrysanten hat Zaat zum 1. Januar auch die Geschäftsleitung übernommen.

An Beekenkamp leitet Bereich Gemüsejungpflanzen

Nach wie vor für den Bereich Gemüsejungpflanzen verantwortlich ist An Beekenkamp, die gleichzeitig Geschäftsführerin von Beekenkamp Verpakkingen bleibt. Außerdem verantwortet sie verschiedene allgemeine Aufgaben in der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe – unter anderem die Bereiche Einkauf, Personalwesen, Transport und technische Dienstleistungen.

Peter Persoon als viertes Geschäftsführungsmitglied ist hauptsächlich für allgemeine und finanzielle Angelegenheiten bei Beekenkamp, die Informations- und Kommunikationstechnologie, Erdwärme sowie Unterstützung bei Auslandsaktivitäten zuständig.