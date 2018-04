Beet- und Balkon-Saison: Jetzt geht‘s offiziell los!

Endlich Frühling, endlich sonniges Wetter, alles blüht auf – beste Voraussetzungen also für einen guten Start in die diesjährige Beet- und Balkon-Saison, der derzeit bundesweit erfolgt. Einige Gärtnereien haben den allerdings schon erfolgreich vorgezogen, so das Ergebnis unserer TASPO Umfrage.

Bereits am vorletzten März-Wochenende lud Klenart-Stauden aus Erfurt mit zwei prall gefüllten Veranstaltungstagen Staudenfreunde in den Betrieb: Zwar zeigten die Stauden im Freiland sich noch etwas von ihrer winterlichen Seite, im warmen Gewächshaus aber fand die Lenzrosen-Ausstellung viele Anhänger.

Saisonstart schon am zweiten März-Wochenende

Sogar noch zwei Wochen früher, am zweiten März-Wochenende, bat das Unternehmen Fautz – die Gärten (Bad Krotzingen) zum Frühlingserwachen mit erweiterter Außenanlage und neuer Gehölz-Galerie und einen Monat später mit einer Einladung zum „Probewohnen in echtem Gartenambiente“ mit großer Möbelausstellung der Trends 2018.

Die norddeutschen Gartenbauverbände starten mit der verbandsweiten Saisoneröffnung am 27. April. Die teilnehmenden Betriebe präsentieren die „Pflanze des Jahres 2018“ im Norden, das neue Pflanzentrio „Kusinchen“. Zudem gibt es eine medienattraktive Live-Bepflanzung von Blumenkästen, die an örtliche Einrichtungen gespendet werden.

Tag der offenen Gärtnerei in Thüringen

Der Landesverband Gartenbau Thüringen (Erfurt) startet morgen mit einer Pressekonferenz zum „Tag der offenen Gärtnerei – bei uns in Thüringen“ in der Gärtnerei Vogt in Kannawurf mit dem Landrat des Landkreises Sömmerda, Harald Henning, und der Referatsleiterin im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Elke Mohnhaupt. Der „Tag der offenen Gärtnerei – bei uns in Thüringen“ selbst findet am 28. April statt.

Der Gartenbauverband Sachsen startet am 28. und 29. April 2018 in die Saison, rund 100 sächsische Gärtnereien laden ein. Im Fokus stehen das Schokoladenmädchen und Sachsens Pflanze des Jahres 2018: die Sorte ‘Chocolate Cherry’.

Bambergs Gärtner laden zum Aktionstag

Die Bamberger Gärtner laden am 29. April unter dem Motto „Jetzt geht’s im Garten richtig los!“ zu einem abwechslungsreichen Aktionstag: 14 Gärtnereien aus dem ganzen Stadtgebiet gewähren Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Sie bieten Genuss für alle Sinne: Blütenpracht, interessante Gärtner-Tipps, kulinarische Schmankerl sowie Mitmach-Aktionen.

Welche Aktionen die weiteren Gartenbauverbände zum offiziellen Saisonstart planen oder zum Teil schon veranstaltet haben, lesen Sie in der TASPO 16/2018, die am 20. April erschienen ist.