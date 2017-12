Berufsbilder: Perspektiven nach dem Studium

Wie geht es nach dem Studium weiter und welche beruflichen Perspektiven bietet die Grüne Branche? Auf der Veranstaltung „Berufsbilder live: Der Weg nach dem Studium“ berichteten Absolventinnen und Absolventen von ihrem Berufseinstieg in die Grüne Branche.

Inse Rosenbusch (r.) erzählt von ihrem Alltag als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Osnabrück. Foto: Hochschule Osnabrück

Um die Angst vor dem Studienende zu nehmen und Möglichkeiten für den weiteren Berufsweg aufzuzeigen, berichteten am 30. November sechs Absolventinnen und Absolventen der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur von ihren Erfahrungen während des Berufseinstiegs. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Alumni-Verein „Freundeskreis Gartenbau und Landschaftsarchitektur“ sowie dem LearningCenter der Hochschule Osnabrück.

Masterabschluss für den erfolgreichen Berufseinstieg nicht zwingend benötigt

Einen eher ungewöhnlichen Einstieg in die Berufswelt hatte Benjamin Müller. Während seines Masterstudiums „Management im Landschaftsbau“ ist er durch eine Projektarbeit zu seinem Arbeitgeber, dem Prüflabor für Sportstättenbau „Lehmacher Schneider GmbH & Co. KG“, gekommen und hat so den Berufseinstieg während seiner Studienzeit geschafft. „Es ist schon sehr anspruchsvoll, Job und Abschlussarbeit unter einen Hut zu bekommen“, gestand Müller, „aber glücklicherweise kann ich beides miteinander kombinieren.“

Dass man nicht unbedingt einen Masterabschluss braucht, zeigt Dennis Crmjani. Nach seinem Bachelor in „Produktionsgartenbau“ arbeitet er als Gemüseberater bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und fühlte sich gut vorbereitet: „Alle Inhalte, die gelehrt wurden, finde ich an der einen oder anderen Stelle wieder.“ Darüber hinaus berichtete Inse Rosenbusch, als eine der wenigen Absolventinnen, die an der Hochschule promiviert, von ihrer Forschungsarbeit.

Mehr Managementthemen und Praxisnähe im Gartenbaustudium gewünscht

Neben den ehemaligen Studierenden ergriff auch Prof. Dr. Ulrich Enneking das Wort und präsentierte die Ergebnisse der „Berufsfeldanalyse Gartenbau 2016/2017“, in der Gartenbau-Absolventen von den Anforderungen der Branche sprechen. „Die Umfrage zeigt, dass das Gartenbaustudium fachlich sehr gut aufgestellt ist. Dennoch können wir unsere Inhalte im Bereich Managementkompetenzen aufbessern und die Studierenden wünschen sich mehr Praxisnähe“, fasste Enneking die Ergebnisse der Analyse zusammen.

Feierlicher Höhepunkt war die Verleihung der Förderpreise für herausragende Abschlussarbeiten. Überzeugen konnten dabei Jana Hemmen mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Mögliche Mentalitätseinflüsse bei grenzüberschreitenden Planungsprozessen und Empfehlungen für beteiligte Akteure“ sowie Pascal Gehle, der sich in seiner Masterarbeit mit Resilienz in der kommunalen Bauplanung beschäftigte.