Besonders junge Bäume brauchen Wasser

Junge Bäume haben begrenzte Wasserspeicher

Ihnen stehen aufgrund ihres noch begrenzten Wuchses nicht so große Reservoirs wie den älteren Pflanzen zur Verfügung. Der BdB appelliert an alle Bürger, Straßenbäume und Sträucher an besonders heißen Tagen nicht verdursten zu lassen. Schließlich produzieren sie vor allem in dicht besiedelten Gebieten wichtigen Sauerstoff und filtern den Feinstaub aus der Luft.

„Stadtbäume haben es bei Hitze besonders schwer und benötigen in solchen extremen Situationen unsere Hilfe. Bei Sonnenschein und hohen Lufttemperaturen heizen sich die Gebäude und Straßen in den Städten stärker auf. Straßenbäume und Bäume in Parks und Grünanalgen puffern dabei einen Teil der entstandenen Wärmestrahlung der Gebäude ab“, erklärt BdB-Präsident Helmut Selders und ergänzt: „Bäume sind damit eine lebendige Klimaanlage, denn durch die Verdunstungskälte, die sie bewirken, beeinflussen sie positiv die Lufttemperatur.“