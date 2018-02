Blumenbüro: Teuber geht in (Un-)Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende: Nach 22 Jahren verlässt Frank Teuber das Blumenbüro Holland (BBH). Zum 1. Mai verabschiedet sich der Marketingmanager Deutschland in den Ruhestand, will der Grünen Branche aber dennoch erhalten bleiben.

1996 nahm Teuber seine Tätigkeit als deutscher Repräsentant des Blumenbüros Holland auf und schaffte es, die niederländische Organisation im Lauf der Jahre als festen Bestandteil des deutschen Blumen- und Pflanzensektors zu etablieren. Zudem vermittelte der aufgrund seiner Fachkenntnis und seines Engagements geschätzte Marketingexperte innerhalb der Branche vielfältiges Wissen über den deutschen Markt und seine Entwicklung.

Partnerschaften mit anderen Branchenorganisationen

Ebenfalls auf das Konto von Teuber geht der Aufbau vieler langfristiger Verbindungen und Partnerschaften mit anderen deutschen Branchenorganisationen, durch die sich die verschiedenen Kampagnen zur Absatzsteigerung von Blumen und Pflanzen auf einer effektiven und breiten Basis durchführen ließen.

Trotz seines Eintritts ins Rentenalter will sich Teuber nicht komplett aus der Grünen Branche zurückziehen. Unter anderem plant er, sein Wissen in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Psychologie als Coach und Berater in der systemischen Organisationsentwicklung weiterzugeben. Dabei will der Bassist einer Bluesrockband neben seinem branchenspezifischen Know-how unter anderem auf seine Erfahrungen in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit zurückgreifen.

Suche nach Teubers Nachfolger bereits gestartet

Wer Teubers Nachfolge antritt, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass das Essener Büro des Blumenbüros Holland weiter bestehen bleibt, wie BBH-Geschäftsführer Marc Eijsackers gegenüber TASPO Online erklärte. Auch die Suche nach einem neuen Marketingmanager Deutschland habe bereits begonnen.