Die TASPO Awards sind wieder am Start

Die TASPO Awards 2018 werden am 26. Oktober im Hotel Grand Hyatt in Berlin verliehen. Foto: taspoawards.de

Neue Kategorie für die Next Generation

Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem die eine oder andere Änderung an den Kategorien und Beurteilungskriterien vorgenommen. Das Wichtigste zuerst: Bei den TASPO Awards 2018 gibt es eine neue Kategorie, in der die junge, nachwachsende Generation im Fokus steht. Sie heißt „Bestes Angebot für die Next Generation“ und belohnt Produkte und Dienstleistungen, die den Wunsch dieser jungen Konsumenten nach Gesundheit, bewusstem Leben und Nachhaltigkeit bedienen.

Die immer wichtigere Zielgruppe der LOHAS – Lifestyle of Health and Sustainability – liebt es fair gehandelt und vegan, pestizid- und gentechnikfrei, achtet auf CO2-Bilanz, Artenvielfalt, Regionalität, Bienenfreundlichkeit und den Erhalt der Torfmoore. Wenn Sie sich auf diese moderne Zielgruppe eingestellt haben und ihr passende Angebote machen, dann sind Sie in dieser Kategorie goldrichtig.

Statt „Bester Internetauftritt“ nun „Beste Digitalstrategie“

Längst gehört eine Website für jedes Unternehmen zum guten Ton. Viel wichtiger wird dagegen, den digitalen Auftritt mit dem konventionellen zu verbinden, Social-Media-Aktivitäten mit dem eigenen Ladenlokal zu verknüpfen und über die verschiedenen Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube Ihre ausgewählten Zielgruppen zu erreichen.

Deshalb haben wir die Kategorie „Bester Internetauftritt“ zur Kategorie „Beste Digitalstrategie“ weiterentwickelt. Denn es geht darum, die verschiedenen Wege, Kunden zu erreichen, zielgerichtet zu nutzen. Und das machen schon sehr viele von Ihnen sehr strategisch und zielgerichtet. Bewerben Sie sich einfach mit Ihrem digitalen Konzept für die TASPO Awards 2018.

Alle Infos zu den TASPO Awards in den Ausschreibungsunterlagen

Das sind nur zwei der Änderungen in diesem Jahr. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, blättern Sie in den Ausschreibungsunterlagen, die mit allen Infos sowie den Anmeldeformularen unter www.taspoawards.de zu finden sind.

Und dann: einfach hinsetzen, Bewerbung für die TASPO Awards 2018 schreiben, ganz einfach online, per Post oder per Mail an events(at)haymarket.de einreichen und im besten Fall gewinnen. Bewerben können Sie sich bis zum 1. Juni 2018. Bei Fragen können Sie sich einfach an unser Event-Team unter 0531 38004 -45/-48 wenden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und drücken die Daumen!