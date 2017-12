Die TASPO wünscht einen guten Start ins neue Jahr!

Liebe Leser, wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2018! Gleichzeitig möchten wir uns an dieser Stelle herzlich für Ihre Treue in den zurückliegenden Monaten bedanken.

Denn mit 2017 neigt sich auch unser „150 Jahre TASPO“-Jubiläumsjahr seinem Ende entgegen, das Sie gemeinsam mit uns gefeiert haben – auch dafür ein herzliches Dankeschön! Wir freuen uns bereits auf die nächsten 150 Jahre mit Ihnen :-)

150 Jahre TASPO: Jubiläumsspecials als E-Paper oder Print-Ausgabe

In unseren beiden exklusiven Jubiläumsspecials können Sie noch einmal lesen, was die Grüne Branche in den vergangenen 150 Jahren bewegte und wie sich die TASPO während dieser Zeit gewandelt hat. Außerdem können Sie mit uns einen Blick in die Zukunft des Gartenbaus wagen. Beide Specials finden Sie entweder hier als E-Paper zum kostenfreien Download, oder Sie fordern die Print-Version per Mail bei Melanie Schuhmacher an.

Übrigens: Die erste Print-Ausgabe der TASPO 2018 erscheint am 5. Januar – bis dahin halten wir Sie natürlich weiter online und mit unserem Newsletter über aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Grünen Branche auf dem Laufenden.