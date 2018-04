Dienstjubiläum: 25 Jahre Nachwuchswerbung

Seit mehr als zwei Jahrzehnten kümmert sich Grüber um die Organisation von WdA-Seminaren (Weiterbildung der Ausbilder), TOP-Seminaren für Ausbilder und Azubis, die Talentschmieden für Azubis und diverse Schulgarten-Aktionen.

Maßgeblich an der Entwicklung der Nachwuchswerbung beteiligt

Zum Antritt ihrer Stelle am 1. April 1993 waren rund 420 Unternehmen im Verband organisiert. Heute sind es 750. Grüber war dabei laut VGL Baden-Württemberg maßgeblich an der Entwicklung der Nachwuchswerbung sowie an der Entstehung und Realisierung neuer Ideen beteiligt.

Neben ihrem Engagement bei Ausbildungsmessen sowie Infoveranstaltungen mit den Agenturen für Arbeit vermittelte sie freie Ausbildungsplätze und entwickelte Gartenschau-Programme, wie die des „Grünen Klassenzimmers“.