Dienstleistungen auf einen Klick!

Von einfacher Hilfsleistung bis qualifizierte Dienstleistung

Vom stupiden Handlanger-Service bis zur qualifizierten Dienstleistung – fast alles ist mit ein paar Klicks buchbar. Immer mehr Selbstständige bieten ihre Dienstleistung auf diesem Weg an, und immer mehr Unternehmen greifen auf die digitalen Tagelöhner zurück, kleine Start-ups ebenso wie Konzerne. Denn die „Crowd“ ist zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar, überall auf der Welt einsetzbar und scheinbar unerschöpflich.



Für den einen ist diese neue Art im Netz völlig selbstständig sein Geld zu verdienen der Inbegriff persönlicher Freiheit. „Ich mag dieses quick and dirty“, sagt beispielsweise eine 39-jährige Hotelfachfrau, die auf dem Portal www.99designs.de die Gestaltung von Firmenlogos anbietet und von WeltN24 zu diesem Thema befragt wurde.

Online-Dienstleistungsplattform clickworker: „Schnell verdientes Geld“

Ähnlich die studierte Juristin und BWLerin Jana Dietz, die sich über die Dienstleistungsplattform www.clickworker.com ein paar Euros dazu verdient. Sie schreibt derzeit Unternehmensporträts für die Webseiten von Kleinunternehmern, für einen kleinen Klempnerbetrieb oder einen Frisör in Berlin. Einen 120-Wörter-Text hackt die 36-Jährige in sieben Minuten in den Rechner. Dafür bekommt sie 1,25 Euro pro Text. Für das Korrekturlesen, das ebenfalls von Clickworkern erledigt wird, gibt es 68 Cent. „Schnell verdientes Geld. Und ich bin völlig flexibel“, sagt die Akademikerin gegenüber WeltN24. „Aber davon leben? Ich weiß nicht, ob das jemand könnte.“

Schnelle Hilfe gegen Facharbeitermangel

Ein anderes Beispiel ist die digitale Arbeitsvermittlung www.upwork.com, früher oDesk. Für deutsche Unternehmen vor allem ein Weg, dem Fachkräftemangel aus dem Weg zu gehen: Gut 10.000 Jobs haben deutsche Firmen 2013 über die Arbeitsvermittlungsplattform oDesk ausgeschrieben – die meisten deutschen Aufträge gehen an IT-Fachkräfte in Indien, danach folgen die USA und Pakistan, so WeltN24. Dabei suchten die Auftraggeber aus Deutschland mehrheitlich keine Billigkräfte, angemessene Stundenlöhne seien üblich.



Dabei spare Upwork vor allem Zeit. Die Plattform regelt genau, wie wann bezahlt wird, Konflikte werden über eine Moderationsfunktion gelöst – wie bei Ebay hinterlassen die Vertragsparteien Bewertungen, Upwork übernimmt die Funktion einer Clearingstelle und verwaltet Lohnzahlungen.

Online Arbeitskräfte mit technischem Know vermitteln

Ähnlich funktioniert die Plattform www.mila.com, die 2013 in der Schweiz gegründet wurde und seit 2014 auch in Deutschland agiert. Der Arbeitsvermittler schreibt: „Wir vermitteln Personen mit hohem technischen Wissen an Personen, die bei der Einrichtung ihrer Technik selbst nicht weiterkommen oder ein anderes Technikproblem haben .... Es gibt uns, weil wir in einer Zeit leben, in der wir von neuer Technik überflutet werden. Aktuell konzentrieren wir uns auf die Geschäftsfelder der Informations- und Kommunikationstechnologie.“



Zurzeit vermittelt Mila 8.000 Serviceaufträge im Monat. 7.000 „Friends & Profis“ sind bei Mila registriert, das heißt private Anbieter von Dienstleistungen genauso wie vornehmlich kleine und mittelständische Unternehmen, die Aufträge übernehmen oder auch in Anspruch nehmen, um ihr eigenes Serviceangebot zu verbessern. Mila bringt auf seinem Portal die Serviceanbieter und die Serviceleister zusammen. Die Absprachen über die Bezahlung treffen die Beteiligten aber selbst.

Ikea kauft Arbeitskraftvermittler TaskRabbit

Und noch ein prominentes, ganz aktuelles Beispiel: Stundenlanges Sortieren und Schrauben am legendären Bücherregal Billy gehört der Vergangenheit an. Der schwedische Konzern Ikea übernimmt TaskRabbit - und damit eine App, über die Arbeitskräfte für kleinere Aufgaben vermittelt werden, melden die Agenturen Reuters und dpa am 29. September 2017. TaskRabbit (www.taskrabbit.com) sei bisher in 40 amerikanischen Städten sowie in London aktiv: Dort werden Kunden und Helfer zusammengebracht, die sich unter anderem um Möbelaufbau, Umzüge, Pack- oder generelle Hausarbeiten kümmerten. TaskRabbit gehört zu den Pionieren der sogenannten Gig Economy, bei der - meist auf einer Onlineplattform - Arbeitskräfte für einzelne Aufträge vermittelt werden statt festangestellt zu sein. Weitere bekannte Beispiele sind Uber oder Deliveroo.

Selbstständige bieten online Dienstleistungen an

Hier greift ein ganz neues Modell von Arbeit: Gemein ist allen diesen neuen Arbeitsvermittlungs-Plattformen im Netz, dass die Dienstleistungen von Selbstständigen angeboten werden. Entsprechend bemängeln Kritiker die fehlenden Sozialleistungen bei diesem Modell. Für die Arbeitskräfte gibt es keine Jobsicherheit, keinen Kündigungsschutz oder Zahlungen im Krankheitsfall. Auf der anderen Seite bietet die neue Art zu arbeiten viel Freiraum für den Arbeitnehmer, seine Arbeitszeit so zu gestalten, wie es seiner work-live-balance entspricht. Natürlich nur, wenn auch die Bezahlung stimmt, was häufig genug noch nicht der Fall ist.



Außerdem erwächst den klassischen Unternehmen eine Konkurrenz – jedenfalls, wenn die Microjobber sich „nur ein bisschen dazu verdienen wollen“ und nicht den offiziellen Weg der Selbstständigkeit einschlagen. Denn täten sie das, dann zahlten sie auch Steuern und in die Sozialkassen ein und könnten nicht so günstig ihre Dienstleistungen anbieten. Konkurrenz erwächst auch aus der Tatsache, dass das Netz international Arbeitsaufträge in der Lage ist zu vermitteln. Das heißt der Auftraggeber kann sich am weltweit günstigsten Preis orientieren.



Gut und zeitgemäß ist also die Idee, das Netz zum Vermitteln von Dienstleistungen zu nutzen. Wenn das aber dazu führt, dass klassischen Unternehmen eine wettbewerbsverzerrende Konkurrenz erwächst, dann steht die ganze Funktionsweise von Wirtschaft in Frage.