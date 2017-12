Digitaler Adventskalender von Landgard

Zum Abschluss des Jahres bedankt sich Landgard für die Treue seiner Kunden: Ab dem 1. Dezember können diese täglich an einem Online-Gewinnspiel in Form eines Adventskalenders teilnehmen und mit etwas Glück den Hauptgewinn erzielen.

„Das Jahresende ist traditionell die Zeit, in der Unternehmen ihren Kunden Dank sagen für eine gute Zusammenarbeit“, so Andreas Herzberg, Bereichsleiter Landgard Fachhandel. Aus diesem Anlass entschied sich das Unternehmen für eine kreative Adventsaktion. „Dabei stehen uns mit den neuen digitalen Kanälen tolle neue Möglichkeiten zur Verfügung, unseren Kunden auf unterhaltsame Art einen besonderen Mehrwert zu bieten. Dies wollen wir in diesem Jahr erstmals gezielt nutzen“, so Herzberg.

Landgard-Adventskalender bietet die Chance auf Sonderrabatte und Warengutscheine

Die Kunden werden nicht nur in den Märkten und online zur Teilnahme am virtuellen Landgard-Adventskalender eingeladen, sondern auch über den neuen WhatsApp-Dienst der Landgard Cash & Carry Märkte. Eine Teilnahme ist nach der Registrierung unter www.advent.landgard.de für Kunden der Landgard Cash & Carry Märkte, der Landgard Floristik und von Bloomways möglich.

Durch das „freirubbeln“ eines Feldes im virtuellen Adventskalender haben die Teilnehmer täglich die Chance auf einen Hauptgewinn und zahlreiche Warengutscheine. Die Preise sind unter anderem Zeitschriften-Abos und Fachbücher, aber auch Sonderrabatte oder ein Wochenende mit einem Cabrio.