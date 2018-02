Durch „Friederike“: Forstpflanzen zum Teil knapp

Zur Bewältigung der Sturmschäden in den Wäldern nach „Friederike“ und den ebenfalls starken Orkanen im vergangenen Jahr, hat der Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) jetzt eine Kommunikationsoffensive gestartet.

Lärchen-Bestand in einer Forstbaumschule. Foto: VDF

Sturmtief „Friederike“ hinterlässt mancherorts Totalausfall

Dem Sturmtief „Friederike“, das am 18. Januar – auf den Tag genau elf Jahre nach „Kyrill“ – mit Orkanböen über Deutschland hinweggefegt war, fielen nach ersten Verlautbarungen der Forsten weniger Großflächen zum Opfer als „Kyrill“. Dennoch hat es in einem breiten Streifen viele Flächen betroffen und viele Waldbesitzer wurden geschädigt – im Bereich des Harzes mancherorts sogar mit Totalausfall.

Bei der Bewältigung des Orkans „Kyrill“ erprobten die Forstbaumschulen laut VDF eine intensive Kommunikation und Koordination, weil verständlicherweise nie genug forstliche Jungpflanzen sofort parat stehen können. Über die ersten vier bis acht Jahre sei partnerschaftlich mit Ruhe und Weitblick dafür gesorgt worden, vorhandenes Pflanzgut zu nutzen und Fehlendes gezielt binnen zwei bis sechs Jahren anzulegen.

Klimawandel bei Aufarbeitung der Schäden zu beachten

Als einen wesentlichen Unterschied zu den Aufarbeitungen nach „Wiebke“ und „Kyrill“ hebt der Verband aber die Klimaereignisse der vergangenen beiden Jahre mit Trockenheit, Spätfrösten oder anhaltender Nässe über Monate hervor. So seien durch ausbleibende Blüten und Mastjahre (Jahre reicher Fruchtbildung), Spätfröste, weniger Bestäubung sowie geringe Auflauferfolge manche Sortimente forstlicher Jungpflanzen heute teilweise knapp. Der VDF will daher auf Kommunikation setzen, um die besonderen Herausforderungen wenigstens in den negativen Auswirkungen zu dämpfen.

Tipps auf Basis der Erfahrungen mit „Kyrill“

Auch auf Basis der Erfahrungen mit „Kyrill“ gibt der VDF folgende, nach seinen Aussagen elementare Ratschläge für Waldbesitzer oder die Verantwortlichen im Wald: