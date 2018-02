FBB-Gründachsymposium im März

Am 8. März veranstaltet die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung (FBB) in Ditzingen bei Stuttgart zum 15. Mal ihr FBB-Gründachsymposium. Damit findet die erfolgreiche Symposiumsreihe, die 2017 zugunsten des Weltkongresses Gebäudegrün in Berlin ausgesetzt worden war, wieder ihre Fortsetzung.