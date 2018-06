Floristen: Wer holt den Frankencup 2018?

„High Noon“ in der Blumenhalle: Bayerns floristischer Nachwuchs misst am Sontag ab 12 Uhr seine Kräfte auf der Landesgartenschau in Würzburg. Dort treten insgesamt neun Azubis und Floristen im 1. Gesellenjahr zum Wettkampf um den Frankencup 2018 an.