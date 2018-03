Gärtnerbörse: Schnittblumen im Blickpunkt

Schnittblumen aus regionalem Anbau

Frische ist ein gutes Argument für Schnittblumen aus regionalem Anbau. Die drei Betriebe im Norden, Süden und Westen des Landes, die wir in der März-Ausgabe vorstellen, kultivieren Gerbera, Rosen und Tulpen. Saisonale Produkte und Nischenkulturen ergänzen das Programm. Zwei der Betriebe setzen auf den Blumengroßmarkt, einer liefert an die Uhr.

Freiland-Schnittblumen gehören zu den Versuchsschwerpunkten in Dresden-Pillnitz. Artischocken sind nicht nur ein mediterranes Gemüse, sondern auch ein interessantes Nischenprodukt für die Floristik mit guter Haltbarkeit. Sorten- und Anbautipps aus Pillnitz finden Sie in der neuen Gärtnerbörse ab Seite 30.

Wer sich einen Überblick über das aktuelle Schnittblumen-Sortiment verschaffen will, ist auf der Fachmesse IFTF gut aufgehoben. Wir waren für Sie auf der International Floriculture Trade Fair unterwegs und stellen interessante Neuheiten vor. Auch auf den Flower Trials im Juni warten einige Züchter mit Schnittsorten auf – zu lesen ab Seite 44 in der neuen Gärtnerbörse.

Kalifornischer Blütenthrips an Schnittrosen

Neben einem attraktiven Sortiment kommt es darauf an, dass die Pflanzen gesund bleiben. In einem Projekt in Hamburg ging es unter anderem um Strategien gegen Frankliniella occidentalis an Schnittrosen (Seite 52). Ein Fazit nach drei Jahren: Eine Standardlösung gegen den Kalifornischen Blütenthrips gibt es nicht, jeder Betrieb braucht sein eigenes Rezept.

Ebenfalls Thema in der neuen Gärtnerbörse ist die drohende Verarmung der Sortimente, die beim letzten Schnittblumentag in Straelen zur Sprache kam und die sich durch einen besseren Austausch zwischen Gärtnern und Floristen bremsen oder vermeiden lässt. Wenn die Gärtner genau wissen, was ihre Abnehmer wollen, können sie entsprechend produzieren – in diesem Punkt haben die Betriebe mit eigenem Verkauf am Blumengroßmarkt oder mit Direktvermarktung an Endverbraucher einen Vorteil, der aber auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist.

Die weiteren Themen der neuen Gärtnerbörse

Außerdem finden Sie in der März-Ausgabe unter anderem die folgenden Themen: