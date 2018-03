GaLa-Q: systematische Weiterbildung im GaLaBau

Bislang gab es für GaLaBau-Mitarbeiter keine systematischen Weiterbildungsmaßnahmen. Deshalb hatte der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) im August 2017 bei interessierten Betrieben für die Sozialpartnerschaftliche Qualifizierungsinitiative Garten- und Landschaftsbau geworben.

ESF-gefördertes Projekt zur systematischen Weiterbildung

Das Projekt GaLa-Q wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Projektpartner sind der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), das Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) und das Institut für Arbeitsfähigkeit (IAF).

Die Ziele von GaLa-Q sind:

Entwicklung attraktiver Weiterbildungsstrukturen, um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern

Weiterbildungsbereitschaft in den Betrieben erhöhen

lebenslanges Lernen fördern

Garten- und Landschaftsbau-Betriebe waren aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

GaLa-Q: Halbzeit-Bilanz des BGL

Nach einem Jahr, sozusagen zur Halbzeit, zieht der BGL ein vorläufiges Fazit und ist zufrieden mit der Resonanz auf die Initiative. „Die Zwischenbilanz von uns und den Partnern des Projekts GaLa-Q fällt sehr positiv aus“, sagt Andreas Stump, BGL-Referent für Öffentlichkeitsarbeit.

Insgesamt hätten 76 Betriebe ihre Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung am Projekt signalisiert und teilweise auch schon an Veranstaltungen teilgenommen. So hätten beispielsweise am 13. September 2017 allein 29 von diesen Betrieben mit 37 Teilnehmenden an der Auftaktveranstaltung mitgewirkt. Daraus hätten sich drei Arbeitsgruppen zu den Themen Baustellenleitung, Bautechnik und Vegetationsflächenpflege gebildet.

Künftige Termine zur Weiterbildung

Zu den Themen Arbeitsfähigkeit und Gesundheit werde aktuell der erste Baustein „Gesundheit mit System – Das Betriebliche Gesundheitsmanagement“ kostenlos angeboten. Termine zum zweiten Baustein „Alter(n)sgerechtes und gesundes Führen im GaLaBau“ würden in Kürze bekannt gegeben. Die Termine für die Bereiche Baustellenleitung, Bautechnik und Vegetationsflächenpflege stehen ab April 2018 fest und können dann gebucht werden.

GaLaBau-Unternehmen wenden sich bei Interesse an den BGL: Marian Grabowski, Tel.: 0 22 24–77 07 34, m.grabowski(at)galabau.de.