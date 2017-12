GaLaBau in NRW: Auszeichnung der Besten

Grütters GmbH überzeugt mit Unternehmensphilosophie und klarem Konzept

Der Preis für den besten Ausbildungsbetrieb wurde in diesem Jahr an die Grütters GmbH in Sonsbeck verliehen. Mit einem Team aus 35 Mitarbeitern hat das Unternehmen seit über 25 Jahren die grundlegende Wertschätzung jedes einzelnen Teammitglieds als wesentlichen Bestandteil in seiner Unternehmensphilosophie verankert. Damit der gewünschte unternehmerische Erfolg erzielt werden kann, wurde im Betrieb ein klares Konzept aus drei Säulen ausgearbeitet. Genau diese drei besonderen Schwerpunkte überzeugten den Ausbildungsausschuss des Verbandes.

Der erste Schwerpunkt liegt im Bereich Aus- und Weiterbildung. Nach dem Grundsatz „berufliche Qualifikation schafft Zukunftssicherheit“ stellt das Unternehmen jedes Jahr zwei neue Auszubildende ein. Diese bekommen in den ersten zwei Monaten einen Pate zu Seite gestellt, der ihnen den Einstieg erleichtern soll. Außerdem nehmen sie regelmäßig an themenspezifischen innerbetrieblichen Schulungen sowie einem zweiwöchigen Austauschprogramm teil, welches ihnen einen Einblick in andere Betreibe ermöglicht.

Bester Ausbildungsbetrieb 2017 setzt auf teamorientierten Führungsstil

Im Rahmen der zweiten Säule „Teamarbeit: Teamwork schafft Verantwortungsbewusstsein und Identifikation“ sind feste Strukturen innerhalb des 35-köpfigen Teams geschaffen worden: das gesamte Team wird monatlich über die relevanten Unternehmenskennzahlen und aktuelle Entwicklungen informiert. Auf der jährlichen Betriebsversammlung werden das zurückliegende Jahr beleuchtet sowie die Ziele für das kommende Jahr diskutiert. Bei gutem Jahresergebnis erfolgt eine Gewinnbeteiligung des Teams in Form gemeinsamer Reisen oder anderer Unternehmungen, über die mehrheitlich entschieden wird.

Diese Teamarbeit schafft ein breites Verständnis für unternehmerische Notwendigkeiten, fördert die Motivation und letztendlich auch die Identifikation mit dem Unternehmen. Die dritte Säule ist die Gesundheit, denn „körperliche und mentale Gesundheut schafft Lebensqualität“. Das Unternehmen übernimmt damit Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter und bietet verschiedene Angebote zur Gesundheitsförderung an. Hierzu zählen wöchentliches Core-Training und ein Lauftreff ebenso wie Programme zur Stärkung der Rückenmuskulatur, Seminare zum Thema Stressbewältigung und Vorträge zu gesunder Ernährung.

Die besten Haus- und Themengärten auf der Landesgartenschau Bad Lippspringe

Entwurfsidee, Materialauswahl, Verarbeitungsqualität, Pflanzenverwendung und der Pflegezustand – das waren die ausschlaggebenden Kriterien für die besten Haus- und Themengärten der Landesgartenschau Bad Lippspringe. Diese wurden von einer Fachjury, bestehend aus Manfred Lorenz (Präsident LAGL), Reinhard Schulze Tertilt (Präsidiumsmitglied VGL NRW) und Heinrich Sperling (Geschäftsführer Gartenschau), gewählt.

Den Platz drei teilen sich Ann-Katrin Beil und BEIL Garten- und Landschaftsbau aus Paderborn mit ihrem „Ruheort Stadtgarten“ sowie Gerber Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Extertal mit dem Garten „Bilder einer Landschaft“. Platz zwei ging an Kreative Gärten Böhner & Straubel GmbH, Bad Driburg, mit „Ein sommerlicher Wohntraum im Freien“. Die Uhlig GmbH in Lage, die Terra Flora GbR in Willebadessen und Halbmeier Gartengestaltung in Gütersloh wurden für ihren Gemeinschaftsbeitrag „Draußen wohnen“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Der Besucherpreis ging an den „Märchengarten“ von Der Garten Detmold GmbH und Michael Holzweiler GmbH.

Jahrgangsbester Meister ist heute selbstständig tätig

Beste Ausbildungsabsolventen wurden auf Platz drei Luca Helligrath (Lorenz GmbH, Bergisch Gladbach), Evan Riedel (Pöhler – Gut Reelsen, Nieheim) auf Platz zwei sowie Alexander-Georg Mader (Kramer Garten, Olpe) auf Platz eins. Und auch die jahrgangsbesten Meister wurden geehrt: Martin Herten von Dietmar Roosen in Viersen belegte den dritten Platz, Fabian Albers, angestellt bei Kemming in Münster, den zweiten. Über den 1. Platz durfte sich Nico Weber aus Roßbach freuen. Seine Ausbildung hat er bei der Rheingrün GmbH in Unkel abgeschlossen und ist heute selbständig tätig.

Zu den drei jahrgangsbesten Agrarbetriebswirten darf sich Matthias Köhn aus Wesel zählen, der seine Ausbildung bei Von Mulert in Hamminkeln absolviert hat. Die Fortbildung ebenfalls erfolgreich abgeschlossen hat Simon Oberbarnscheidt aus Wesel. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Grütters GmbH in Sonsbeck, wo er noch immer tätig ist. Maria Rohkemper aus Marl zählt auch zu den Besten der Besten. Sie hat bei Goroncy – Gärtner von Eden in Drensteinfurt gelernt. Nun ist sie in den Heimathafen zurückgekehrt und im Familienbetrieb Kulmann, Marl, tätig.