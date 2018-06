Gartenbau: Hagelunwetter zerstören Gewächshäuser

Schwere Unwetter und bis zu tennisballgroße Hagelkörner haben in den vergangenen Tagen schwere Schäden in verschiedenen Regionen Deutschlands angerichtet – auch im Gartenbau. In einer Gärtnerei im bayerischen Furth beispielsweise wurden am Montag mindestens 5.000 Quadratmeter Gewächshaus-Glasdächer zerstört.