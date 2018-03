Genossenschaften: effizient, aber (noch) zu leise

Genossenschaften sind in Baden-Württemberg kaum wegzudenken. Jeder dritte Einwohner ist selbst Mitglied. Für Gartenbau-Betriebe sind diese Zusammenschlüsse ein Glücksgriff. Nur in der Öffentlichkeit muss ihre Bedeutung noch bekannter werden.

Mittelstand und Genossenschaften gehören zusammen, so der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem „Zukunftsforum“ des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV) in Stuttgart. Foto: BWGV

Gartenbau-Genossenschaften stehen hinter Blumengroßmärkten

In Baden-Württemberg wird die Versorgung des Blumeneinzelhandels von gleich mehreren Blumengroßmärkten (BGM) sichergestellt. Hinter denen stehen Gartenbau-Genossenschaften mit beispielsweise 48 Mitgliedern in Stuttgart, 52 Mitgliedern in Mannheim und 32 Mitgliedern in Karlsruhe. Gemeinsam kommen diese drei Blumengroßmärkte auf einen jährlichen Umsatz von fast 70 Millionen Euro.

Eine wichtige Rolle spielt in Baden-Württemberg ebenfalls die Badische Friedhofsgenossenschaft (eine von 27 bundesweit) mit rund 350 angeschlossenen Betrieben. „Sie nimmt landesweit eine Vorreiterrolle ein“, meint Felix Trauth, Kreisgärtnermeister und Vorsitzender des Blumengroßmarkts Karlsruhe.

Enorme Bedeutung der Genossenschaften

Die enorme Bedeutung der Genossenschaften in Baden-Württemberg ergibt sich unter anderem durch die Betriebsstruktur. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts liegt „der Anteil der gärtnerisch genutzten Fläche“ in Baden-Württemberg bei 17 Prozent. Gleich nach dem Spitzenreiter Niedersachsen (17,2 Prozent) und noch vor Nordrhein-Westfalen (16 Prozent) und Bayern (12,1 Prozent).

Teilt man die Fläche aber durch die Anzahl der Betriebe, dann kommt Niedersachsen mit 2.800 Betrieben auf eine durchschnittliche Größe von 14,1 Hektar, NRW mit 3.300 Betrieben auf 11,2 Hektar, Bayern mit 5.200 Betrieben nur noch auf 5,3 Hektar und Baden-Württemberg mit 8.400 Betrieben als Schlusslicht auf 4,6 Hektar.

Mit einer ausführlichen Debatte würdigte der Landtag in Baden-Württemberg schon im Februar die Rolle der Genossenschaften im „Ländle“. Die Antworten der Landesregierung auf eine Große Anfrage der CDU-Fraktion bieten einige Ausblicke darauf, wie die einst von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (und anderen) formulierten Ideen die Gesellschaft geprägt und von der Politik heute gesehen werden.

Hohe Insolvenz- und Krisenfestigkeit

Mit dem Verweis auf die Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung ist von „hoher Insolvenz- und Krisenfestigkeit“ die Rede, von einer „stabilen und gleichzeitig flexiblen Unternehmensform“, die Märkte erschließen kann, „die sonst nur wesentlich größeren Unternehmen offenstehen.“ Im landwirtschaftlichen Bereich seien Genossenschaften besonders dazu geeignet, der „Konzentration von Unternehmen auf Abnehmerseite die Bündelung von Kräften“ entgegenzusetzen.

Solche Aussagen kann Gert Hieber unterschreiben. Der Geschäftsführer des Blumengroßmarkts Stuttgart fügt noch „die Langlebigkeit“ von Genossenschaften hinzu, „sie überdauern Generationen.“ Dadurch würden sie sich durch eine „besondere Solidität“ auszeichnen, nicht nur „aufgrund des Einlage- und Eigenkapitals gelten wir in Gesprächen mit Dritten als solide, beständig.“

Genossenschaften gelten zudem als besonders förderwürdig, in dem Papier der Landesregierung Baden-Württemberg werden diverse Programme aufgezählt – die natürlich noch um bundes- und europaweite Geldtöpfe ergänzt werden.

Nahversorgung mit Blumen und Pflanzen garantiert

Ein anderes Genossenschafts-Fass macht Felix Glück auf. „Wir garantieren die Nahversorgung mit Pflanzen und Blumen“, meint der Geschäftsführer des Blumengroßmarkts Karlsruhe selbstbewusst. In Zahlen: Die Kundenlisten der Blumengroßmärkte in Karlsruhe, Stuttgart und Mannheim umfassen zusammen mehr als 3.600 Adressen. Sehr viel mehr Blumenverkaufsstellen außerhalb des Systemhandels dürfte es in Baden-Württemberg nicht geben.

Glück kann auch zwei Forderungen aus dem Positionspapier der Landesregierung unterschreiben. Die nach der „Akquisition junger Betriebsleiter“ und einer „verstärkten Zusammenarbeit der Genossenschaften untereinander“. Das sei „eine aktuelle Herausforderung“, meint er.

Genossenschaften gelten als „irgendwie selbstverständlich“

Die Landesregierung Baden-Württemberg verweist auf verschiedene Aktivitäten, mit denen der Bekanntheitsgrad der Genossenschaften entsprechend ihrer gesellschaftlichen Leistung verdeutlicht werden soll. Das leuchtet ein, denn Genossenschaften gelten in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie als selbstverständlich. „Sie sind effizient aber leise, besonders die des Gartenbaus“, sagt denn auch Hans-Georg Biller, Geschäftsführer des Blumengroßmarkts Mannheim.