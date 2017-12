Geruchsbelästigung: Ärger mit fruchtenden Ginkgos

München: Vereinzelt Orte, an denen sich Anlieger durch den Geruch belästigt fühlen

Werner Leib-Gebauer, Abteilungsleiter Unterhalt, Baureferat (Gartenbau) bei der Stadt München: „Ginkgo-Bäume haben im Münchner Stadtgrün, auch bei den Straßenbäumen, einen geringen Anteil. Vereinzelt gibt es Standorte, an denen befestigte Flächen durch den Fruchtfall verschmutzt werden und Anlieger sich durch den Geruch belästigt fühlen. Diesen wenigen Fällen gehen wir bedarfsgerecht nach, zum Beispiel indem wir die Früchte beseitigen.“

Frankfurt pflanzt möglichst nur männliche Ginkgos

Bernd Roser, Abteilungsleiter Grünflächenunterhaltung im Grünflächenamt der Stadt Frankfurt:

„Wir haben in Frankfurt an einigen Stellen Ginkgo-Bäume stehen, sowohl in Grünanlagen, als auch an Straßen. An Straßen wurde schon seit langem darauf geachtet, dass möglichst männliche Selektionen gepflanzt wurden. Nennenswerte Beschwerden oder gar Forderungen nach Fällungen liegen uns aktuell und aus den letzten Jahren nicht vor. Vielleicht hängt dies ja damit zusammen, dass in der Geburtsstadt von Goethe der Ginkgo für die Frankfurter eine besondere Bedeutung hat. So steht in einer Grünanlage in Rödelheim ein großes Exemplar, das zu den ältesten in Deutschland gehören soll.“

Essen: Ginkgo-Samen verursachen bei Kontakt Allergie

Arne Thun, Baumsachverständiger bei Grün und Gruga in der Stadt Essen: „Auch in Essen gab es Beschwerden. Das letzte Beispiel: Ginkgos vor einer Fleischerei. Kunden brachten mit ihren Schuhen Teile der Früchte in den Laden. Die Bäume wurden entfernt und durch männliche Exemplare ersetzt. Seinerzeit war es den liefernden Baumschulen noch nicht möglich, weibliche und männliche Exemplare zu selektieren.



Die weiblichen Ginkgos fruchten erst ab einem Alter von etwa 20 Jahren. Bei dem sich dann zersetzenden Fruchtfleisch wird unter anderem Buttersäure freigesetzt, die das Wohnumfeld geruchsmäßig sehr belastet. Die Buttersäure wird mit Schuhen auch in Häuser getragen und durch den Autoverkehr weiter verbreitet. Es gibt aber noch weitere Probleme: Ginkgo-Samen enthalten toxisch wirksame Substanzen. Dies sind Phenole, die zwar nicht riechen aber als starke Kontaktallergene wirken. Bei diesen Substanzen handelt es sich um langkettige Alkylphenole, die besonders im Fruchtfleisch vorkommen und dafür sorgen, dass der Saft ätzend wirkt. Das Gemisch aus Buttersäure, Ginkgosäuren und Phenolen ist auch die Ursache für eine Korrosionswirkung der Samen (Autolackschäden). Die herabfallenden Früchte führen durch die Zersetzung zu einer nicht unerheblichen Rutschgefahr und beeinträchtigen die Verkehrssicherheit.“



Weitere Stimmen aus anderen Städten und einen Blick ins Sortiment von Gingko biloba finden Sie in TASPO 49/2017, die heute erschienen ist.