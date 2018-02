Gewächshaus-Betriebe: Photovoltaik im Aufwind

Jeder sechste Gewächshaus-Betrieb im niederländischen Gartenbau will inzwischen in eine Photovoltaik-Anlage investieren. Das ergab der aktuelle Gartenbauscanner des Marktforschungsinstituts Agridirect.

Im niederländischen Gartenbau wollen immer mehr Betriebe in eine Photovoltaik-Anlage investieren. Foto: Pixabay

Demnach stieg in den Niederlanden der Gesamtprozentsatz der Gewächshaus-Gärtner, die bereit sind, in eine Photovoltaik-Anlage zu investieren, von 2013 bis 2017 auf 16,5 Prozent – der höchste Prozentsatz, den Agridirect bislang ermittelt hat. Gegenüber 2016 liegt das Plus bei 2,3 Prozent. Zudem hätten nun 11,5 Prozent aller Gewächshaus-Betriebe angegeben, bereits Photovoltaik-Anlagen zu verwenden.

Investitionsbereitschaft bei Gemüse-Gärtnern am geringsten

Der Prozentsatz der Investitionspläne ist der Umfrage zufolge am höchsten bei Gewächshaus-Betrieben mit Vermehrungsmaterial. Nach einem Rückgang in den Jahren 2014 bis 2016 legten hier die Investitionspläne von 13,4 Prozent im Jahr 2016 auf 20,5 Prozent im Jahr 2017 zu. Die geringste Investitionsbereitschaft gab es bei Gemüse-Gärtnern (15,0 Prozent).

Den höchsten Anteil bestehender Photovoltaik-Anlagen wiesen Gewächshaus-Gartenbaubetriebe mit Schnittblumen (12,3 Prozent) und Vermehrungsmaterial (12,2 Prozent) auf, den geringsten Produzenten einjähriger Garten- und Beetpflanzen (8,6 Prozent).

Wie Wim van den Boomen vom Verband LTO Niederlande kommentiert, ist auch künftig mit einem Anstieg der Photovoltaik-Investitionen zu rechnen. Denn inzwischen liegen auch mehrere Studien zur Integration von Sonnenkollektoren mit Schirmgewebe und/oder dem Gewächshausdach vor.

Gewächshäuser sollen ab 2020 klimaneutral sein

„Im Mittelpunkt unserer Vision und Mission steht auch der ‚Verantwortungsvolle Gewächshaus-Gartenbau‘“. Das bedeute, dass neue Gewächshäuser ab 2020 klimaneutral sein sollen. Darüber hinaus sei das Ziel, bei bestehenden Gewächshäusern auf wirtschaftlich rentable Weise mit der Hälfte der fossilen Brennstoffe im Vergleich zu 2011 zu produzieren.

Der Agridirect-Gartenbauscanner ist eine jährliche Telefonumfrage unter niederländischen Gewächshaus-Gartenbaubetrieben. Im November und Dezember 2017 wurden dazu laut Agridirect rund 3.200 Gewächshaus-Betriebe zu ihren Zukunfts- und Investitionsplänen befragt.