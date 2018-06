Gewinner der GreenTech Innovation Awards 2018

Der Concept Award geht an: IRIS! Scoutrobot der Firma Metazet-FormFlex, Micothon & Ecoation. Dank des Saber-Sensors erkennt der Roboter frühzeitig Wachstumsstörungen von Pflanzen in Gewächshäusern. Dazu zählen Schädlinge, Krankheiten und Mängel. Zusätzlich misst die Innovation relative Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur, CO2-Gehalt und Pflanzentemperatur.

„Die Zukunft des modernen Gartenbaus liegt in der Kontrolle und Steuerung der Ernte mit hochsensibler und präziser Technik. Obwohl der Scoutroboter von Metazet-FormFlex noch am Anfang seines wirtschaftlichen Lebens steht, ist die Jury davon überzeugt, dass diese hoch entwickelte Technologie ein enormes Potenzial hat und perfekt in den modernen Pflanzenanbau passt“, lautete das Urteil der Jury.

Das Urteil der Jury lautet: „Der erfolgreiche Export neuer Technologien an Landwirte in vielen Teilen der Welt verlangt nicht nur, den Landwirten neue Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Verantwortung zu übernehmen, die Landwirte darin zu schulen und zu zeigen, wie sie diese Werkzeuge optimal einsetzen können. Bei der Priva Academy ist die Jury überzeugt, dass Priva diese Verantwortung übernimmt und damit ein Vorbild für viele andere ist.“

Der Poseidon: ein speziell für Züchter entwickeltes System, das bei gleichzeitiger maximaler Rückhaltung wertvoller Nährstoffe Natrium aus dem Drainagewasser extrahiert. So verhindert die Innovation, dass Pflanzenschutzmittel in die Natur gelangen. Rund 80 Prozent des gesamten Natriumgehalts kann der Sodium Extractor aus dem Drainagewasser filtern.

AutoStix ist ein neues System zur Automatisierung des Pikierens von Stecklingen und steigert mit einer patentierten Pflanzmaschine mit biologisch abbaubaren Streifen die Effizienz in der Gärtnerei. Aus der Mutterpflanze geschnittene Stecklinge können direkt in den AutoStix-Streifen, der zur Verbesserung des Wurzelsystems entwickelt wurde, gesetzt werden. Die Stecklinge können in hoher Dichte mit Luftraum für jeden Stängel geliefert werden, was die Qualität verbessert.