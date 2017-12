Größtes Bio-Gewächshaus Süddeutschlands

Reichenau-Gemüse ist stolz auf die neue Gärtnersiedlung und das moderne Gewächshaus

Unter dem Beisein des Landwirtschafts- und Verbraucherministers aus Baden-Württemberg Peter Hauk sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Behörden und Handel wurde am vergangenen Freitag das größte und modernste Bio-Gewächshaus in Süddeutschland eingeweiht. Es befindet sich in Mühlingen im Hegau, genauer gesagt in Schackenreute, in der dritten Gärtnersiedlung der Reichenau-Gemüse eG.

„Rund zehn Millionen Euro hat unser Mitglied Herr Benjamin Wagner in unsere dritte Gärtnersiedlung investiert. Wir sind sehr stolz auf einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Gemüsebaus außerhalb der Insel Reichenau“, so Geschäftsführer Johannes Bliestle. Neben einem hochmodernen Gewächshaus mit einer Fläche von 40.000 Quadratmeter wurde eine Sortierhalle mit 1.700 Quadratmetern und eine Unterkunft für 40 Saisonarbeiter erstellt.

Biogasanlage liefert die benötigte Wärme für den Gemüseanbau

Die Dimensionen spiegeln sich auch in den Zahlen wieder: In nur 8 Monaten Bauzeit und mit viel Unterstützung seitens der Gemeinde Mühlingen wurden rund 130.000 Kubikmeter Erde bewegt. 45.000 Kubikmeter Mutterboden wurden abgetragen und wieder eingebaut. Im Mai 2017 wurden die Fundamente für das 231 Meter lange und 176 Meter breite Objekt gegossen. 1.250 Kubikmeter Beton wurden verbaut, sowie 270 Tonnen Stahl und 100 Tonnen Aluminium. Für die Überdachung waren 430 Tonnen Glas notwendig.

Die für die Pflanzen benötigte Wärme kommt von einer nahegelegenen Biogasanlage. Pferdemist und Apfeltrester werden fermentiert, das Gas als Abwärme über eine Fernwärmeleitung geliefert und in einem Wärmepufferspeicher aufgefangen. Das benötigte Gießwasser wird zu 80 Prozent über die Dachfläche des Gewächshauses und zu 20 Prozent aus einem stillgelegten Brunnen gewonnen. Die abschließende Vermarktung der nach dem Naturland-Standard produzierten Lebensmittel findet über die Reichenau Gemüse Genossenschaft und exklusiv für Rewe statt.