Growing Media Europe unter neuem Vorsitz

Führungswechsel an der Spitze von Growing Media Europe: Norbert Siebels hat mit Jahresbeginn den Vorsitz der Interessenvertretung der Substrat- und Erdenhersteller an seinen Nachfolger Stefaan Vandaele abgegeben.

Norbert Siebels (l.) hat den Vorsitz von Growing Media Europe zum 1. Januar an Stefaan Vandaele abgegeben. Foto: Growing Media Europe

Siebels über eine Dekade für Interessen der Substratindustrie engagiert

Siebels war mit Blick auf seine Ende 2019 anstehende Pensionierung von seinem Amt zurückgetreten. Insgesamt hatte der Geschäftsführer von Klasmann-Deilmann bei Growing Media Europe und der Vorgängerorganisation EPAGMA zehn Jahre lang die Interessen der Substratindustrie auf EU-Ebene vertreten.

„Unseren Anliegen in der Europapolitik Gehör zu verschaffen, ist wichtiger als jemals zuvor, und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, meinen Beitrag dazu zu leisten“, sagte Siebels bei seiner offiziellen Verabschiedung durch den Vorstand von Growing Media Europe, die am 22. Januar im Rahmen eines Festessens in Düsseldorf stattfand.

Branchenerfahrener Nachfolger für Siebels gefunden

Mit Vandaele tritt ein branchenerfahrener Mann in Siebels Fußstapfen. Der Geschäftsführer von Greenyard Horticulture gehört zu den Gründungsmitgliedern von Growing Media Europe. Bei der Vorgängerorganisation EPAGMA hatte er sich ab 2005 ebenfalls viele Jahre engagiert.