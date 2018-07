Herzlich willkommen im Haymarket Online-Shop!

Der neue Haymarket Online-Shop ist da. Freuen Sie sich auf unser modernes Shop-System, in dem Ihnen verschiedene Abo-Angebote – in gedruckter oder digitaler Form – zur Verfügung stehen.

Der neue Haymarket Online-Shop ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für Sie geöffnet. Foto: Screenshot

Außer in den Kategorien TASPO und Fachzeitschriften können Sie im Haymarket Online-Shop auch in „Specials und Ratgeber“, „Fachbücher“, „Gutscheine“ sowie allerlei „Schnickschnack“ stöbern. Für jeden aus der Grünen Branche ist etwas dabei. Es lohnt sich!

Haymarket Online-Shop rund um die Uhr erreichbar

Als Abonnent können Sie im Haymarket Online-Shop das neue Online-Archiv mit allen Ausgaben ab 2018 nutzen – dadurch bieten wir Ihnen mehr Flexibilität und Unabhängigkeit. So können Sie in Zukunft Ihr persönliches Nutzerkonto verwalten, wann Sie möchten und uns „24/7“, also rund um die Uhr, erreichen. Bei den Bezahlmethoden bieten wir Ihnen alle gängigen Systeme mit höchster Sicherheit.

Der Haymarket Online-Shop wird leben und immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt werden. Schauen Sie rein unter https://shop.haymarket.de/ und entdecken Sie Ihre Vorteile! Wir freuen uns auf Sie.