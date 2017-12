INDEGA IPM Innovation Award 2018

INDEGA IPM Innovation Award: Fokus Digitialisierung und Automatisierung

Einen besonderen Fokus richtet auch der Innovation Award in diesem Jahr auf das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Diese Zukunftsthemen spielen auf der IPM 2018 eine wichtige Rolle. Die IPM Essen der Messe Essen und die Interessenvertretung der deutschen Industrie für den Gartenbau (INDEGA) rufen alle Aussteller aus dem Bereich Technik dazu auf, sich um den Preis zu bewerben. Dazu ist es wichtig, präzise zu beschreiben, um welche Art von neuen Maschinen und Geräten, technischen Einrichtungen oder Gewächshaustechnik es sich handelt.

„Wir haben auf der IPM Essen seit Jahren ein sehr breites Technikangebot. Wir erwarten gerade im Bereich Automatisierung und Digitalisierung zahlreiche richtungsweisende Ansätze und viele praxisrelevante Innovationen“, erläutert Sabina Großkreuz, Geschäftsbereichsleiterin Marketing der Messe Essen. „Wir möchten die Besten davon deutlich herausstellen, der INDEGA IPM Innovation Award ist ein Instrument dafür.“

Unternehmen aus der Substrat- und Düngemittelindustrie bewerben sich um Auszeichnung

Wie im vergangenen Jahr können sich auch Unternehmen aus der Substrat- und Düngemittelindustrie um die INDEGA IPM Innovation Awards bewerben. Es sind somit alle Segmente des großen Technikbereichs in den der Hallen 3, 7 und der Galeria bei den Awards zugelassen. Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Einreichungen aus dem In- und Ausland. Anmeldeschluss ist der 21. Dezember 2017.



Die Anmeldeunterlagen sind auf den Website der IPM Essen und der INDEGA zu finden. Teilnahmeberechtigt sind alle Aussteller der IPM Essen aus dem Bereich Technik, die dort Produkte das erste Mal in Deutschland auf einer Messe zeigen. Die Produkte müssen einen ökonomischen und ökologischen Nutzen bieten, marktfähig sein und auf der Messe gezeigt werden. Anmeldeunterlagen und die Teilnahmebedingungen können auch direkt unter info(at)indega.de angefordert werden.