Interview: „Die Öffentlichkeit sieht Insektizide kritisch“

Insektizide: BVL muss Anzahl an Zulassungsanträgen offen legen

Verhandelt wurde vor dem Verwaltungsgericht in Braunschweig. Das BVL hatte im vergangenen Jahr eine Anfrage des Instituts um die genau Anzahl von Zulassungsanträgen abgelehnt, die für Pflanzenschutzmittel auf Basis der Wirkstoffe Cyantraniliprol und Flupyradifuron laufen. In der Begründung gab die Behörde an, die Betriebsgeheimnisse der Pflanzenschutzmittelhersteller schützen zu müssen.