Interview: Stromproduzierende Gewächshäuser

Vielversprechend oder ungeeignet für den deutschen Markt? Im Interview mit TASPO Online spricht nun auch der Entwickler Prof. Michael Loik von der University of California in Santa Cruz über die Vorzüge der neuen WSPV-Technologie sowie mögliche Einsatzbereiche.

Die WSPV-Technik: Magentafarbene Photovoltaikanlagen auf dem Gewächshaus begünstigen das Pflanzenwachstum

Ein Gewächshaus mit Solarzellen auf dem Dach – eine Kombination die zunächst widersprüchlich erscheint. Schließlich konkurrieren die Solarmodule und Pflanzen um die Ressource Licht. Doch mit den sogenannten wellenlängenselektiven Photovoltaikanlagen (Wavelength-Selective Photovoltaic Systems WSPV) zeigen kalifornische Forscher, dass das Zusammenspiel möglich ist – zumindest unter den dort herrschenden Lichtverhältnissen.

Doch wie funktioniert die WSPV-Technik? Der Kern der Technologie sind Glaspaneele, an deren Rückseite sich eine dünne Schicht lumineszierenden Materials befindet. Es ist magentafarben und wandelt einen Teil des einfallenden grünen Sonnenlichts in rotes Licht um und leitet es dann zur Stromproduktion an die Solarzellen weiter. Unter dem entstehenden Rotlicht können Pflanzen gut Photosynthese betreiben und wachsen ersten Ergebnissen zufolge sogar schneller. Prof. Michael Loik gibt hierzu detaillierte Informationen.

Worin sehen Sie den größten Vorteil ihrer Magenta-Gewächshäuser gegenüber Gewächshäusern mit herkömmlicher Bauweise?

Der größte Vorteil unserer Gewächshäuser ist die Fähigkeit vor Ort Strom zu produzieren, wodurch es den Erzeugern möglich ist, den Stromverbrauch aus dem Netz zu ergänzen.

Für welche Pflanzen ist das Gewächshaus besonders gut geeignet und warum?

Bis jetzt haben eine Vielzahl von Erdbeeren, Pfeffer und Zitronen höhere Photosyntheseraten unter den WSPV-Fenstern. Warum wissen wir nicht! Das ist ein Thema für die zukünftige Forschung. Aber es könnte etwas mit den niedrigeren Lichtpegeln und kühleren Temperaturen im Magenta-Gewächshaus zu tun haben.

Inwiefern begünstigt Rotlicht das Pflanzenwachstum?

Die magentafarbene Gewächshausbeschichtung stimmt das einfallende Licht effektiv auf die roten Wellenlängen ab, die Pflanzen bevorzugen. Aufgrund seines molekularen Aufbaus absorbiert das Chlorophyll in den Blättern der Pflanzen nur die blauen und roten Wellenlängen des Lichts. Grüne Wellenlängen hingegen nimmt es aufgrund seiner Molekularstruktur nicht auf. Daher nutzen die Solarzellen des Gewächshauses einige der grünen und blauen Wellenlängen, um daraus Strom zu produzieren.

Sie geben an, dass Ihre Technik um 40 Prozent günstiger ist als herkömmliche Solarzellen. Wieso?

Für die WSPVs werden im Vergleich zu herkömmlicher siliziumbasierter Photovoltaik (Si-PV) weniger teure Materialien benötigt. Teilweise liegt dies daran, dass Si-PV deutlich mehr seltene Erdmetalle enthalten, die recht kostspielig sind.

Hat die WSPV-Technik bereits Marktreife erreicht und wie schnell amortisiert sich die Anschaffung?

Die WSPVs können über das Unternehmen Soliculture bezogen werden, welches von meinem Kollegen und Co-Autor Dr. Glenn Alers gestartet wurde. In Kalifornien würde eine Amortisierung nach vier bis sieben Jahren erfolgen.

Werden Ihre Solarzellen auch in anderen Bereichen eingesetzt oder beschränkt sich die Anwendung auf Gewächshäuser?

Theoretisch könnten sie anstelle eines jeden Fensters verwendet werden und sind somit wie übliche gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) einsetzbar. Wir haben uns jedoch auf den Einsatz für Gewächshausfenster konzentriert. Es würde mich aber durchaus interessieren, ob die WSPV-Technik in anderen Anwendungsbereichen ebenfalls Vorteile mit sich bringt. Denkbar wäre sie beispielsweise für Landwirtschaftsbetriebe, bei denen unter und zwischen Solarpaneelen Pflanzen gezüchtet werden oder Tiere grasen.