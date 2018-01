IPM: beste Pflanzenneuheiten 2018 prämiert

Insgesamt 62 Einreichungen von 33 Ausstellern gab es für den vom Zentralverband Gartenbau (ZVG) ins Leben gerufenen und gemeinsam mit der Messe Essen bereits zum elften Mal durchgeführten Wettbewerb. In sechs von acht ausgeschriebenen Kategorien vergab die Preiskommission das Prädikat „IPM Neuheit 2018“, eine Einreichung erhielt zudem einen Sonderpreis.

Die von Florensis eingereichte Salvia -Hybride konnte die Jury unter anderem mit ihren intensiv blauen, großen Blüten für sich einnehmen. Überzeugen konnte der Dauerblüher ohne Rückschnitt zudem mit seinem natürlich kompakten und einheitlichen Wuchs, mit der sich ‘Mysty’ sowohl als Solitär in Beet und Kübel, wie auch für Kombipflanzungen empfiehlt. Darüber hinaus verträgt die neue Salbei-Sorte viel Sonne sowie große Hitze und versorgt Bienen viele Monate lang mit Futter.

Vom dänischen Pflanzenzüchter Knud Jepsen stammt diese zweifarbig blühende Kalanchoe -Neuheit, die durch das an ein Auge erinnernde Muster ihrer sehr haltbaren Blüten auf sich aufmerksam macht. Die pflegeleichte Pflanze mit schönem Aufbau soll perfekt zum angesagten Retro-Stil passen, das ganze Jahr über verfügbar und aufgrund ihrer kurzen Kulturdauer auch für Produzenten reizvoll sein.

Auch in dieser Kategorie konnte das auf Kalanchoe spezialisierte Unternehmen Knud Jepsen die Konkurrenz hinter sich lassen und die Auszeichnung „IPM Neuheit 2018“ einheimsen. Auffallend an der Schnitt- Kalanchoe sind vor allem ihre strahlend sonnengelben, gefüllten, lange haltbaren Blüten, mit denen ‘Smiling Yellow Meadowù sowohl im Mix mit anderen Blumen, als auch als Monostrauß attraktiv wirke. Außerdem ist sie das ganze Jahr über erhältlich.

Von Helmers Baumschulen aus Westerstede stammt dieser amerikanische Ilex mit kompaktem Wuchs und attraktiv gefärbtem Laub, das von blau schimmerndem Grün im Winter auf rötlich bis Bordeaux wechselt. Der Buxus -Ersatz passt in kleine Gärten, kleine Hecken und Einfassungen und ist schnittfest, frosthart und einfach zu kultivieren. Die Einführung der neuen Sorte wird flankiert durch das abgestimmte Marketingkonzept „Little Pirate“.

Schneeweiße Blüten, die sich selbst im Abblühen nicht rosa verfärben: Das zeichnet die frisch prämierte Stauden-Neuheit von Kientzler aus. Zusammen mit den roten Stielen und dem gesunden Laub habe ‘Schneekristall’ das Zeug, so manchen zu einem Impulskauf anzuregen, wie es in der Beschreibung heißt. Geeignet ist die Hybride für Beet, Kübel und Kasten – auch in Kombination mit anderen Frühblühern.

Kategorie Frühjahrsblüher: Pericallis x Hybride ‘Senetti White’