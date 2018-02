Kalanchöe: 15 Prozent mehr Blüten durch LED

Das dänische Unternehmen nutzt Philips GreenPower LED in den Gewächshäusern. „Die Kalanchöe haben deutlich von rotem Licht profitiert“, erzählt Frands Jepsen, Managing Director bei Queen. Auch die Wurzelbildung habe sich das ganze Jahr über um 25 Prozent beschleunigt. „Außerdem sehen wir mehr Seitentriebe an den Pflanzen, die ebenfalls mehr Blüten tragen“, so Jepsen weiter.