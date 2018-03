Kennen Sie den schon? Grüner Witz des Jahres gekürt

179 Leser und Leserinnen nahmen an der Abstimmung teil. Fünf Witze, die es durch die Vorauswahl der Redaktion geschafft hatten, standen zur Debatte. Die Skala reichte von 1 (= das war doch nicht witzig) bis 5 (= ich lag am Boden vor Lachen). Geschlagen geben mussten sich folgende – in den Augen der Leser mehr oder weniger lustige – Witze.