Knoblauchsland: Erfolg durch Zusammenarbeit

Das Knoblauchsland ist ein Gemüseanbaugebiet in besonderer Lage: Im Städtedreieck zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen ist Flächenwachstum fast unmöglich. Doch wohin können die Betriebe wachsen? Zum Beispiel in Sortimentsvielfalt, Innovationsbereitschaft und neue Vermarktungsstrategien.

Komplette Vielfalt des Gartenbaus im Knoblauchsland

Ungefähr 1.800 Hektar umfasst das Gemüseanbaugebiet, die 120 Betriebe des Knoblauchslands stellen die komplette Vielfalt im Gartenbau dar: Zierpflanzen-Betriebe, reine Gemüsebau-Betriebe, Mischbetriebe, die im Freiland und unter Glas anbauen, Betriebe, die nur Freilandanbau machen oder nur unter Glas anbauen.

„Der größte Vorteil in unserem Gebiet wie in jeder guten Firma auch: Man muss in der Breite gut aufgestellt sein, um gegen Krisen gut gewappnet zu sein“, erklärt Gärtnermeister Johannes Höfler, der mit seinen Eltern am Stadtrand von Nürnberg auf vier Hektar Fruchtgemüse unter Glas anbaut und gleichzeitig Vorsitzender des Gemüseerzeugerverbands Knoblauchsland ist.